「最美妃子」張嘉倪玩手機玩到倒瀉奶茶 被網友笑稱：笨蛋美女
撰文：聯合新聞網
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張嘉倪因為演出《延禧攻略》順嬪爆紅，更被稱為「最美妃子」，最近參演綜藝節目《乘風2023（乘風破浪的姐姐4）》受到不少注目，個性單純，最近還被拍到看手機太認真，竟沒注意到正在喝的奶茶流出，露在衣服上，被網友笑虧是「笨蛋美女」。
當時，張嘉倪穿著黑色背心，單手滑手機，另一手拿著紙杯開喝，但疑似是滑手機太專注，奶茶竟不停流出，流到她的衣服，她卻完全沒發現，一直到後來有人發現幫忙擦拭，她才忍不住喊救命。
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張嘉倪的感情生活同樣引起注目，她去年爆婚變，富商老公買超（買鏡宇）被拍到疑似出軌，但兩人皆未對此正式回應，張嘉倪則曾發文「愛得起。放得下。」，被被外界默認為已選擇放手。
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