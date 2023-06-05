羅志祥周揚青戴同款手鈪疑舊情復熾「不否認復合」回應惹網民揣測

羅志祥和周揚青交往9年於2020分手，日前網路瘋傳兩人復合。近日有大陸網友發現兩人都戴著同款手鈪疑似已復合，該話題更登上微博熱搜榜。



羅志祥近來復出後，曾被傳媒追問是否有意與周揚青復合，當時他沒把話說死，僅回：「不知道，不能說！」隨後又說：「不能說，就代表會有！」近日羅志祥曾上傳一段自拍影片，影片中他穿著無袖背心高舉除毛蠟，手上正好戴著手鈪，而恰巧周揚青近日拍攝的影片中也出現過同款手鈪，兩人復合消息也在微博上瘋傳。

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消息一出，該話題還登上微博熱搜榜，不過也有網友理智表示，此款手鈪相當常見，且兩人先前鬧翻感覺不可能再次復合。

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