陳子聰曾被封「港版木村」暴肥又暴瘦　何超儀花千萬停工救老公

何超儀（Josie）今日（10日）與家姐何超鳳、何超瓊（Pansy）及三房何超雲、何猷啟，四太梁安琪、何猷亨、何超欣、何猷君與太太奚夢瑤一起亮相THE KARL LAGERFELD MACAU慶祝典禮，今次是自2020年賭王何鴻燊離世後，何家三房難得同場。原本超儀老公陳子聰（Conroy）都會一起出席活動，但超儀就透露他因身體原因缺席：「佢忙，同埋身體好弱，唔係冇嘢。佢有啲好棘嘅病，又唔係話一定會死，但真係好棘。（你OK嗎？）我唔OK，其實而家好想爆粗，但因為我家姐嘅大喜日子，所以我唔爆住，遲啲講。」



何家三房難得同場。（資料圖片）

現年50歲、模特兒出身的陳子聰當年憑190cm的高大身形及靚仔外形被外界封為「港版木村」，不過自從成為何家女婿後，由型佬變肥佬，體重直線飆升，未到40歲已患有「三高」，高血糖、高脂肪及高血壓，身體響起警號，又指因他常飲酒及食牛扒，尿酸高故引致腳痛。2016年陳子聰更被發現暴瘦60磅且腹部鼓脹，一度傳出他因「三高」引發心臟病和肝病，急需入院治療，當時他的圈中好友包括徐濠縈、杜如風、尹子維及蘇永康等都曾陸續到港安醫院探望，但眾人都不肯透露陳子聰的病情，情況令人憂心。

陳子聰曾一度發福。（視覺中國）

陳子聰曾暴瘦60磅。（網上圖片）

超儀為了照顧陳子聰，決定全面停工，更豪花千萬在醫藥費、聘請24小時看護及租住頂樓豪宅上，讓老公陳子聰有更好的環境養病，亦正正因為這段時間的陪伴，令夫妻感情更進一步。經過超儀的悉心照顧，陳子聰的身體亦逐漸恢復並重新投入工作，除了陪老婆四處旅行之外，還成為超儀投資電影的監製，婦唱夫隨。

去年4月陳子聰同超儀遠赴意大利參加烏甸尼斯遠東電影節。（IG@josie_ho_chiu）

去年4月陳子聰同超儀遠赴意大利參加烏甸尼斯遠東電影節，當時陳子聰更Fit爆現身。同年9月，超儀在演唱會上首次與老公同台演出，兩公婆默契十足，不過在11月，超儀因事缺席《夏威夷電影節》頒獎禮，僅以預錄影片現身，片中的她面容憔悴，她表示因「個人嚴重事件」不能到現場領獎，更公開感謝老公陳子聰陪伴，惹來外界猜測陳子聰健康再亮紅燈，令人擔憂。

何超儀為此特別錄製了多條感謝的⽚段，感謝⼤會及香港駐三藩市貿發處對她的肯定，更多次多謝老公陳⼦聰多年來與她共同努⼒，她更謂老公是她背後的男⼈(He is the man behind my back)。

而超儀日前就在IG曬出一張兩公婆的合照，並寫道：「Moments at North Italy’s Vinyard, wishing to continue our infinite days together.（在意大利北部葡萄園的時刻，希望我們繼續度過無限的日子。）」似乎相當感觸，相信她都非常希望老公陳子聰快點回復健康！

超儀日前在IG曬出一張兩公婆的合照。（IG@josie_ho_chiu）