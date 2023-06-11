林志玲產子一年半宣佈不重返演藝圈「兒子長大也不復出」原因曝光

林志玲在2019年嫁給日本男星AKIRA，去年初喜迎1子，終於當媽的林志玲近年把重心轉到家庭，以及慈善活動。近來她被問到若兒子大了會不會再重返演藝圈，她則肯定表示「不會」，首度揭露背後原因。



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林志玲最近接受蔡康永節目《眾聲 The Echo of Life》專訪，先是談起當年一起主持金馬獎時的回憶，更感謝當時蔡康永提議在典禮上給梁朝偉、劉德華獻上頒獎前「愛的抱抱」，蔡康永則相當敬佩當時仍是新人的她能有這股勇氣達成這個任務。

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此外，蔡康永則問起林志玲：「如果孩子大到一個歲數，不再需要你的時候，會考慮回到演藝圈工作嗎？」林志玲堅定搖頭，表示若等到那時，自己的年紀應該不小了，「我希望永遠是大家心中的志玲姐姐，我希望以後我白髮，大家還是記得黑髮的我，很有溫暖度、帶著微笑的我」，若屆時還需要與社會接軌，她會考慮走別的領域，例如慈善。

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蔡康永繼續追問：「所以你將來是打算不露面嗎？」林志玲則稱要視情況而定，如果是慈善相關是可以的，「如果是要比較『美麗』這件事情，應該就不會」，她也解釋原因，認為屆時不需要再把自己放在平台上，讓大家來做比較。

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