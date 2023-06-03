林志玲爆主動向AKIRA求婚 蔡康永節目談告白過程：我要嫁給愛情
撰文：中天新聞網
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「台灣第一名模」林志玲2019年與日本團體放浪兄弟（EXILE）成員AKIRA（黑澤良平）結婚，並在2022年生下兒子，不時透過社群網站分享幸福家庭生活。近日林志玲在蔡康永所主持大陸談話節目《眾聲》中，自爆是她主動向AKIRA求婚，蔡康永聽完過程後，不禁稱讚林志玲「很勇敢」。
林志玲在節目中透露，她跟AKIRA認識已久，對彼此有一定程度上的了解，並誇讚男方是很認真、有勇氣的男生，當時沒什麼人敢追她，想不到他卻把自己視為一般的女孩子追求，讓她感受到小鹿亂撞般的悸動。
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林志玲認為8年後再和AKIRA重逢，一定是有強烈的緣分牽引，所以當面與AKIRA溝通，希望交往能「以結婚為前提」。但2人真正步入婚姻的契機，她認為是「一股衝動」，「那時候也都忙著飛來飛去，剛好有兩天兩個人能夠見到面的時候，就跟他說，要不要結婚？」坦言，當下真的是鼓足了勇氣，讓蔡康永不斷驚嘆！
林志玲也說，她並不在乎另一半事業成功、財力雄厚等條件，因為她要的是「嫁給愛情」，鼓勵大家也可以勇於追尋自己想要的事物。一旁的蔡康永聽完後表示：「妳真的很勇敢。」林志玲則笑回：「對呀！我好像是第一次講，因為是我求婚。」
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