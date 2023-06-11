中年好聲音2｜重量級參賽者登場　許志安哥呂良偉弟仲有顏仟汶！

《中年好聲音2》今日進行海選，有不少參賽者報名參加，還記得第一屆《中年好聲音》舉行時，有好多藝人或藝人的親友參賽，包括經常在屯門公園大跳大媽舞的屯門娜娜、著名歌手李玫的二家姐李思林、陳欣健的女兒、入行多年的歌手周吉佩等等。

今年《中年好聲音2》一樣有多位重量級參賽者，首先有屯門娜娜老公，還有許志安的哥哥許志偉、曾提名金像影帝呂良偉弟弟呂良國、黃劍文、前港姐戚黛黛、最近參演《一舞傾城》的顏仟汶、《超級巨星2》李榮耀等等。

呂良偉弟弟呂良國參賽。

中年好聲音2｜呂良偉弟弟呂良國參賽 亞視入行女兒超索選過美

《超級巨星2》李榮耀

許志安的哥哥許志偉

黃劍文（網上圖片）

顏仟汶（網上圖片）