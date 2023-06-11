中年好聲音2｜重量級參賽者登場 許志安哥呂良偉弟仲有顏仟汶！
撰文：黃梓恒
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《中年好聲音2》今日進行海選，有不少參賽者報名參加，還記得第一屆《中年好聲音》舉行時，有好多藝人或藝人的親友參賽，包括經常在屯門公園大跳大媽舞的屯門娜娜、著名歌手李玫的二家姐李思林、陳欣健的女兒、入行多年的歌手周吉佩等等。
今年《中年好聲音2》一樣有多位重量級參賽者，首先有屯門娜娜老公，還有許志安的哥哥許志偉、曾提名金像影帝呂良偉弟弟呂良國、黃劍文、前港姐戚黛黛、最近參演《一舞傾城》的顏仟汶、《超級巨星2》李榮耀等等。
中年好聲音2今次有什麼參賽者?
今年《中年好聲音2》一樣有多位重量級參賽者，重量級參賽者名單請看。其中有近日憑《一舞傾城》飾演媽媽生「Mary姐」的顏仟汶，估唔到佢都有一夥唱歌嘅心，去內地登台時...詳情請看。
呂良偉對於弟弟呂良國參加時有什麼反應?許志安對於哥哥許志偉參加又有什麼反應?
呂良偉弟弟呂良國接受《香港01》訪問，表示哥哥呂良偉有給予支持：「阿哥呂良偉...詳情請看完整《香港01》訪問對話。同時，原來呂良國女兒曾參加ViuTV選美真人騷及拍攝電影，詳情請看。相反，許志安哥哥許志偉接受《香港01》訪問，指出許志安安仔不但沒打氣，更...更多訪問內容請看。