黃心穎曾不敢接觸人　開腔談負評：人哋點對我都係我嘅因果

黃心穎接受《叱咤樂壇》謝茜嘉及Woody訪問，宣傳新歌《沙包》，是她自4年前「安心事件」後首次公開接受訪問！她透露早前的低潮期，面對排山倒海的負評，但透過學佛等已令內心變得平靜，心穎說：「再難聽嘅說話都聽過，人哋點樣話我都係我嘅因果。」



黃心穎聲沙沙，聲線也有點抖震，聽得出她很緊張，因為這是她久違做訪問，希望能表達出自己的感受。黃心穎指，做音樂對她來說是新嘗試，她也估不到自己會做音樂，純粹是Covid期間有日在哼歌誤打誤撞的新技能，之後就試試配歌詞，有如神蹟一樣，之後她就在美國的音樂學院上網課學音樂，再跟張楚翹學填詞。

心穎透露在事件後無綫有邀她返去拍劇或綜藝，跟她商討路向，「我想選擇啲以前未做過嘅嘢，嗰樣嘢更加開心有滿足感，我有試過，但到真係完咗約，我就驚喇！依家要決定喇喎，做唔做呢？有啲怯！但我最終都選擇音樂，要Face呢個恐懼，我覺得會值得。」

兩首新歌《Crown Me》和《沙包》由她自己作曲、填詞，亦是一個很好的情緒宣洩出口，她這段期間學會與情緒並存，表示：「有時會有唔同嘅情緒去攻擊我，但我而家Strong Enough，盡量去感受所有嘢，但唔會被佢控制，要Keep Going，但如果冇呢啲情緒，人就會好麻木。」歌詞中讓她最深刻的一句是「最殘酷是親切慰問」，「可能每一次屋企人問你近排點，你好難答到佢哋，你都唔知自己想點，又唔想傷到佢哋心，嗰刻你覺得啲關心好煩，但我而家倒轉去睇，好好彩有呢啲陪伴、關心，先可以行出個Stage。」

黃心穎上周推出自己作曲填詞，以及跟男友泥鯭聯合監製的新歌《沙包》。

「安心事件」後，她備受千夫所指，問到如何面對負評，黃心穎就說：「我以前唔識Handle，但而家平靜好多，再難聽嘅說話都聽過，人哋點樣對我都係我嘅因果，呢刻我只可以做好自己，其他嘢控制唔到。」問到如何走出低潮時期，她說很慶幸一開始就報名學演戲，一來佔據她很多時間，二來有助釋放當時情緒，也不用多想。而家人也有助她撥開雲霧，不忍心再見到父親擔心自己，決定重新開始。

黃心穎復出後，首次上電台接受訪問宣傳新歌，除已推出的兩首歌曲外，她已作了好幾首歌，今年會繼續以音樂人身份發展，下首希望是風格開心一點的歌。（903節目截圖）

另一方面，她坦言自己有一段時間不敢接觸人，最後領養了一隻狗，因為放狗時會跟其他狗主接觸、傾偈，慢慢開始打開心扉。另外，她亦有趁機學佛，讓她放下了不少執著，內心平靜。

訪問結束前，主持人問她有沒有什麼想說，心穎表示：「我好多謝你哋邀請我上嚟做呢個訪問，呢啲幫助唔係必然。」

心穎曾有一段時間不敢與人接觸，養狗是令她打開心扉的方法之一。（IG@jacquelinebwong）