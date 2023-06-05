黃心穎新歌《沙包》包辦曲詞賣慘情　自稱罪人疑憑歌寄意甘願捱打

黃心穎自「安心事件」後神隱4年，今年初復出轉型做歌手，自情人節出新歌《Crown Me》後，今日再出新歌《沙包》，曲風與上首歌截然不同，新歌由她自己作曲填詞，疑借歌詞剖白內心世界，自稱「罪人」，更表示「 只要做一個麻木沙包好了」，莫非是要捱打？



黃心穎的第一首歌《Crown Me》引來極大迴響，在YouTube累積50萬點擊，日前她再上載新歌《沙包》MV預告，反應就未如當初震撼。《Crown Me》12小時已吸引逾14萬人睇預告，但《沙包》預告2日才得5千幾點擊。

《Crown Me》一出的時候，惹來極大迴響，但當時以負評為主。（YouTube@Jacqueline 黃心穎）

《沙包》今日凌晨已經推出。對比起上首跳唱舞曲，新歌是慢歌，長5分幾鐘；雖然兩首歌同樣由她親自作曲填詞，但上次是全英文，今次是全中文，填起來難度更高，亦疑似借歌剖白內心世界。另外，上首歌由男友泥鯭做編曲、監製，今次則暫時未有資料公布。

黃心穎在新歌Teaser中，不停轉圈跳舞，面露痛苦表情，正式MV今晚就有得睇。（YouTube@Jacqueline 黃心穎）

按圖睇《沙包》MV預告截圖：

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歌詞帶有自責、傷感、甘於被虐的意味，副歌中她自稱罪人，唱到「請放低我 這罪人 不再幻想向前行 可放生你 繼續步向冠軍」以及「說過要練到鐵堅忍 我愛上血淚 迷上一蹶不振」都極之慘情，另外也有一句提到「不要問 不再問 不過問 不緊要 不要動 只要做一個麻木沙包好了 就算哭 眼淚也帶不走寂寥」

沙包的作用就是捱打，而這幾年心穎也面對千夫所指，再配合MV預告中，她面露痛苦及掙扎的神情，未知歌詞內容是否正代表自己企定定捱打的心境？

黃心穎疑借新歌剖白內心世界，自稱罪人。（網上圖片）

今次不跳唱而賣慘，觀眾又受唔受呢？MV今晚8點就會推出，到時睇留言就知大家反應！

《沙包》完整歌詞

作曲：黃心穎

作詞：黃心穎



今日 活得像路人

顛沛流離的軀殼 陌生得很

今日 像所有昨日

醒過來已急於回到黑暗



今日 幻想過每日

嘻笑盈盈樂樂悠悠 醉於天真

今日 還認識了末日

黑客入侵 不出一秒 刪走興奮



不要問 不再問 不過問 不緊要

不要動 只要做一個麻木沙包好了

就算哭 眼淚也帶不走寂寥



請放低我 這罪人 不再幻想向前行

可放生你 繼續步向冠軍

這多人的厄運 擠迫中孤身

可笑在 最致命殘酷親切慰問

說過要練到鐵堅忍

我愛上血淚 迷上一蹶不振



不要問 不再問 不過問 不緊要

不要動 只要做一個麻木沙包好了

就算哭 眼淚也帶不走寂寥



請放低我 這罪人 不再幻想向前行

可放生你 繼續步向冠軍

這多人的厄運 擠迫中孤身

可笑在 最致命殘酷親切慰問

說過要練到鐵堅忍

我愛上血淚 迷上一蹶不振



選擇我 是我 為我 沒錯

放過我 是我 為我 學會

保護我 是我 為我 學會

再次 愛我 愛我 愛我 我選擇我



請放低我 這罪人 不再幻想向前行

可放生你 繼續步向冠軍

這多人的厄運 擠迫中孤身

可笑在 最致命殘酷親切慰問

說過要練到鐵堅忍

我愛上血淚 迷上一蹶不振



放棄要練到鐵堅忍

我滲著血淚 迎接種種烙印

