中年好聲音2｜首輪面試結果流出　許志安胞兄許志偉慘跌入淘汰區

《中年好聲音2》今天（11/6）進行海選，大批參賽者報名參加，現場聚集過千人場面墟冚。今屆將會由車婉婉主持，評審則由肥媽、伍仲衡等為參賽者進行面試篩選。不過根據消息，評審伍仲衡首輪面試結果不慎流出，許志安哥哥許志偉慘被他淘汰，其餘某些參賽者跌入考慮區，最終只有一個成功入圍？

評審伍仲衡首輪面試結果不慎流出。（陳順禎攝）

資深音樂人伍仲衡向來要求高，對於比分部分亦毫不留情，據知，今次評分表分為三部份，當中包括入圍、考慮及淘汰，評審會在評分表打分數，其後按表現撥入該區域！惟伍仲衡首輪面試結果不慎流出，其中化妝Kol出身的林若盈成功以7.5分入圍，而李榮耀、戚黛黛、呂國良分別以5.5分成績跌入考慮區，而話題性十足的許志安哥哥許志偉則以4分成績跌入淘汰區。由於這份面試結果僅只是伍仲衡的評分，相信要睇埋肥媽的評分才能作準！

許志安胞兄（右）許志偉慘跌入淘汰區。（陳順禎攝）

同場加映許志偉訪問

《中年好聲音2》 今天（11/6）進行「海選面試」，現場大批參賽者氣勢如虹等候面試，今屆參賽者可謂是重量級陣容，先是呂良偉弟弟呂良國，再來連許志安哥哥許志偉亦來追夢，不過初唱時稍有失準，他自言影響入圍信心！

許志安的哥哥許志偉。(陳順禎攝)

而事後他接受《香港01》訪問，被問到細佬許志安事前有否替他加油打氣？他竟爆響口安仔不但沒打氣，更已讀不回信息：「曾經都聯絡過佢，但係佢無回應、無回答啊，可能佢忙（有冇好傷心？）都有少少。」