中年好聲音2｜TVB御用中醫徐澤昌都參加　獲美女廚神老婆行動力撐

無綫節目《中年好聲音2》前日海選，隨住上一輯節目的成功，吸引近千人報名，包括：前藝人、名人家屬等，其中一個熟悉的面孔是「TVB御用中醫」徐澤昌博士。他選了黎明的《夏日傾情》做參賽歌，接受《香港01》訪問時，更透露原來是上屆參賽者支嚳儀鼓勵他報名！



有睇開無綫的觀眾，對中醫徐澤昌（Roy）一點也不陌生，現年38歲的他經常亮相《流行都市》及不同的健康資訊節目，有如「TVB御用中醫」一樣，不但常常跟圈中人合照，就連老婆都曾經做過TVB《美女廚房》的美女學徒。

日前Roy在《中年好聲音2》海選上演唱黎明的《夏日傾情》，前奏時有少許緊張，但入歌後就愈唱愈好，唱完之後評判張佳添問李佳：「冧唔冧呀？」李佳即笑說：「冧呀冧呀！」留言區都有不少人認得Roy，說：「《流行都市》大隻中醫！」亦有人指他相貌有幾分似魏駿傑。

中醫徐澤昌報名參加《中年好聲音2》海選，有觀眾留言說他似魏駿傑」。（東張+）

徐澤昌（中）經常出現在《流行都市》等健康資訊節目！（Instagram：roy__tsui）

李佳聽完徐澤昌唱歌表示好冧！（東張+）

受中醫父親薰陶 自細一齊Jam歌

《香港01》訪問了Roy，他指自己其實並不是無端端去參賽，出自中醫世家的他，自小受父親徐澤仁醫師薰陶，兩父子會一起Jam歌、彈琴、彈結他，最愛唱陳百強和許冠傑的歌。

Roy讀書時期也很喜歡唱K，但就只是讀書時參加過一次歌唱比賽，今次久違參賽超緊張，「第二次參加就係今次，仲要係一個超級公開嘅比賽，面對咁多評審、仲有高層曾生（曾志偉），所以我非常緊張，入到去全身震晒！坦白講，平時做節目，準備充足嘅話就一啲都唔驚，都係講返自己認識嘅嘢，但今次係另一個領域。」

問到為何選唱黎明的《夏日傾情》，他指細個聽四大天王成長，覺得這首歌唱起來舒服，又不算太高難度，失準機會較細。

徐澤昌的父親徐澤仁是退休中醫，即使年屆70，閒時都會去Busking，問到可會叫爸爸參加《中年好聲音2》，他則說對方較低調。（Instagram：roy__tsui）

徐澤昌一直勤力操肌，觀眾都叫他「大隻中醫」！他指平時除了鼓勵病人做運動，亦會鼓勵他們唱歌，紓緩心理狀態。（Instagram：roy__tsui）

與支嚳儀相識廿年 鼓對方鼓勵參賽

講到參賽機緣，原來與兩位《中年好聲音》參賽者有關，Roy表示自己與支嚳儀相識廿年，獲對方鼓勵，「佢係我失散多年嘅朋友，我哋十零歲就認識，佢之後去咗外地讀書，我見佢玩比賽就覺得佢好熟口面，機緣巧合之下同佢相認返。上年有一次佢比賽前失聲，過嚟搵我做針灸，針完之後都覺得有改善，可惜當時狀態可能都唔係太好。」而冠軍周吉佩也是他之前已認識的朋友，Roy見大家都勇敢嘗試，於是鼓起勇氣報名。講到有冇成功入圍，Roy就表示暫時未知，自己都在等電話。

徐澤昌之前幫失聲的支嚳儀針灸，而自己都受她鼓勵去參賽。（Instagram：roy__tsui）

Roy都曾經在節目上與無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉碰面，而志偉亦有在海選現場觀戰，不知道會否增加贏面呢？（Instagram：roy__tsui）

「美女學徒」老婆力撐 幫手揀衫化妝

今次參賽，除了獲爸爸支持外，老婆吳嘉麗（Rei）都力撐！本身是中日混血的Rei曾任《美女廚房》學徒，兩人婚後育有一女。Roy透露：「尋日佢都話『你出去就靚仔啲啦』，幫我化咗個妝，畫吓眉、遮吓啲瑕疵，又幫我揀衫，成家都好支持。」

Roy一家三口好幸福。（Instagram：roy__tsui）

徐澤昌太太吳嘉麗，曾做過《美女廚房》的美女學徒。（Instagram：reireing）