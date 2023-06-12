中年好聲音2｜許志安哥/呂良偉弟參加　9對感情超好星級兄弟姊妹

《中年好聲音2》昨日(12日) 進行海選，當中有多位重量級參賽者，有兩個更是明星兄弟，包括許志安的哥哥許志偉、曾提名金像影帝的呂良偉弟弟呂良國都來參加，惹起網民熱議！



呂良偉弟弟呂良國(左) 和許志安哥哥許志偉(右)也參加中年好聲音2.

許志安的62哥哥許志偉跟弟弟的樣子也有點相似，在家中十兄弟姊妹排第八，許志安則排第10，在貿易公司擔任文職工作，育有一名女兒。就今次參加《中年好聲音2》，許志偉竟爆響口安仔不但沒打氣，更已讀不回信息：「曾經都聯絡過佢，但係佢無回應、無回答啊，可能佢忙（有冇好傷心？）都有少少。」

而另一位星級弟弟則是呂良偉的弟弟呂良國，他表示哥哥也支持他追夢：「阿哥咪話你得㗎啦，畀啲信心自己」。雖然有哥哥加持，但他坦言唱歌始終要有實力，也因為哥哥多了點壓力，「因為始終哥哥都係咁出名咁紅。」

其實在娛樂圈中也有不少感情超好的星級兄弟姊妹，例如當日經常被指妹控Edan@Mirror呂爵安，經常出PO貼攬妹妹小如豬的相片，之前更因強吻妹妹激起對方大復仇，在IG大爆哥哥私隱，睇到都Sweet 。此外，不少星級兄弟姊妹都經歷過患難，有個哥哥更救過妹妹一命！

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