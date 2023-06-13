阿儀台灣師妹心動女孩招新成員　擔心女團競爭大：有競爭才有進步

亞洲心動娛樂（AMM）今日舉行薛影儀新歌祝捷會，另宣布會為女團「心動女孩」（JARA）全球招募新成員！四位台灣成員Jazz（舞蹈擔當）、Ayako（RAP擔當）、Rainz（隊長）及（Amber）在發布會上隆重登場，超活潑跳唱歌曲《Next Level》，她們接受《香港01》訪問時，先用廣東話對鏡頭介紹：「我哋係心動女孩，大家好！」問到第一次在香港表演會否很緊張，幾位小妹妹直呼：「超～緊張！」

（左起）心動女孩成員Rainz、Amber、Ayako、Jazz，跳唱歌曲《Next Level》。（陳順禎攝）

心動女孩原來是透過台灣「校園之星」選拔活動，從各個校園挑選出來的女孩子，有參加過線上節目的校園選拔和線上校園演唱會；團體之前曾有其他成員，但目前就只得4位，而她們有意招募新成員加入，目標是加到5至6人。問到對新成員有什麼要求，Ayako就表示：「喜歡唱歌跳舞，有夢想、喜歡舞台就可以！」

（左起）Amber、Rainz、Ayako、Jazz表示，心動女孩將全球招募新成員。（陳順禎攝）

心動女孩將會以香港為發展基地之一，問到有冇留意開香港的女團，她們說：「之前比較沒有留意，之後會多多關注，一定會！（會擔心競爭很大嗎？）蠻擔心的，但是有競爭才會進步，大家一起良性競爭。」講到最想合作的香港藝人，她們想也不想就回答：「阿儀師姐！」另外她們原來也有成員喜歡鄧紫棋的歌，有機會的話都很想合作。

講到最想合作的香港藝人，她們想也不想就回答：「阿儀師姐！」