薛影儀新歌竟然唔派膠走溫情風　網民哭讚︰唔係笑到喊係感動到喊

「亞視一姐」薛影儀（阿儀）終於再出新歌，未到父親節已搶閘推出！出道作《一加一等於阿儀》超洗腦，突破百幾萬點擊，但這首歌都是比較歡樂，網民甚至認為有點膠味。而新歌《爸爸爸爸我愛你》卻絕對是認真細膩之作，原本諗住食花生的網民，睇完MV後都直言對阿儀另眼相看，睇MV時更被溫情畫面感動到「哭咗」！



阿儀新歌《爸爸爸爸我愛你》已經推出！（YouTube截圖）

之前釋出的預告中，阿儀喊出「爸爸～爸爸～爸爸～」有如牙牙學語的小朋友，網民睇完不知所云，點知原來係認真之作，阿儀更先後以國語和廣東話演唱。MV一開始，幾位活潑可愛的小朋友輪流講「爸爸我愛你！」接著阿儀便用國語開始唱歌，雖然Siri般的唱功聽起來有點生硬，國語發音亦不算標準，如：「讓愛緊抱你，就不必牽掛～」聽落變成「蕉Bubi青瓜～」但阿儀用心演唱仍令人動容。

阿儀在MV中以幾個文青造型示人，跟上個MV好大分別。（MV截圖）

有別於上首歌的MV，阿儀這次的衣著造型不是大紅大紫浮誇風，而是以樸實的純白、卡其文青Look示人，形象新鮮。而MV一大加分位，絕對是找來多位素人溫情演出，有父子玩問答遊戲、有女兒寫信畀爸爸，亦有多位父親在鏡頭前講出對仔女的期望，其中一位爸爸居然是《全民造星V》的馬來西亞過江龍鄭仲豪（Maico）！

《全民造星V》馬來西亞參賽者鄭仲豪，都在MV中帶埋兩個女登場！（MV截圖）

Maico是實力唱將，在《造星V》以三盞紅燈直入60強！（電視截圖）

網民睇MV時，不知不覺已熱淚盈眶，留言表示勾起好多同爸爸的回憶，睇到好想抱抱爹哋。有人留言：「竟然唔係笑到喊，係哭X咗！」「阿儀慢慢變成實力派歌手。」「唔好為笑而笑，呢首歌嘅製作團隊太厲害！」「早段聽亞視一姐的普通話，我仲喺度笑，彈到中後段，就已經投入咗首歌同MV，製作得好好！」「公道講句，唱得好有感情！」阿儀今次可以話係「用作品說話」！

有多位爸爸在鏡頭前剖白對仔女的心聲，大派洋葱網民睇到喊！（MV截圖）

網民對阿儀的表現刮目相看。（MV截圖）