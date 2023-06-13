薛影儀升呢師姐即場表演盡顯一姐風範　將拍劇做女主角揀女團人選

薛影儀（阿儀）出道一年已榮升公司一姐，不過由於亞洲心動娛樂（AMM）已脫離亞視，所以她由「亞視一姐」變成「AMM一姐」，今日（13日）她以師姐身份出席歌曲祝捷會以及同門師弟劉漢傑（Madison）與女團師妹心動女孩的簽約儀式。



阿儀打頭陣出場，在6位Dancers陪伴下表演《一加一等於阿儀》及新歌《爸爸爸爸我愛你》，盡顯一姐風範。雖然阿儀全程企定定，但手部都有郁，做足豎手指、篤面珠、派心心等整套招牌動作，完全冇甩Steps；唱歌方面，儘管場地一度因技術問題而聲畫不同步，但阿儀都有跟得上音樂拍子，冇被影響表現，不過就有偷睇大屏幕的提詞機。

阿儀跳唱飲歌《一加一等於阿儀》！（陳順禎攝）

阿儀唱新歌有6個Dancers傍住，盡顯一姐風範。（陳順禎攝）

最搞笑是Madison出場送花畀阿儀時，司儀問阿儀有什麼想跟師弟說，她說：「祝父親節快樂咁啦。」而來自馬來西亞的Madison，也演唱自己創作的《別讓我害怕》，唱得不錯。

24歲唱作才子師弟劉漢傑送花畀阿儀，而阿儀竟對他說：「父親節快樂」。（陳順禎攝）

阿儀做師姐，與台灣師妹女團心動女孩表演，更表示會幫手揀女團新成員。（陳順禎攝）

AMM主席賴彩雲（中）讚阿儀即使樣貌不算靚女，但都一樣是她的心肝寶貝；而阿儀、Madison和心動女孩分別象徵樸實、才子和動感。（陳順禎攝）

兩人其後一同受訪，講到阿儀新歌表演獲讚感動，她說自己都有感動，但就冇唱到喊。新歌主題講爸爸，問到有沒有勾起一些跟爸爸的回憶，她說：「都有呀，哈，煮嘢咁啦。」阿儀之前歌曲成績很好，她有去迪士尼慶祝，新歌目前都有差不多30萬點擊，不過她就未計劃慶祝活動，不排除再去新加坡。

適逢新歌祝捷會，阿儀今日化行妝，更黐了長長的假眼睫毛。（陳順禎攝）

阿儀現在已是師姐身份，她指沒什麼意見可分享給師弟師妹，但就點評Madison：「唱得OK，唱得好，佢識背吖嘛。（你頭先係咪背唔到要偷睇歌詞？）冇偷睇。」有指阿儀將幫手就女團心動女孩搞選拔，挑選新成員加盟，她表示自己冇興趣做女團，對揀人都冇乜要求。活動上AMM主席賴彩雲宣布阿儀即將會拍劇，更會擔正做女主角，阿儀就冇特別想演哪類角色，亦不擔心背對白很難。

Madison想作情歌畀阿儀唱，也有意一齊拍劇。（陳順禎攝）

師弟Madison是創作型才子，曾擔任過周興哲演唱會及《Running Man》Gary演唱會的開幕嘉賓，本身識聽廣東話的他會嘗試寫廣東歌，亦渴望跟阿儀合作。問到覺得阿儀適合什麼歌，Madison表示：「快歌、抒情已經有了，目前我認為缺了一首愛情歌。（會唔會一齊拍MV？）那就要看公司的安排。」而拍劇之類他都願意嘗試，透露前幾年在馬來西亞有客串過，最難是控制表情，要在鏡頭前讓觀眾感覺到你想表達的意思，至於會否跟阿儀做情侶，Madison也說願意嘗試。