「馬國明養女」冼迪琦女團告別作MV曝光 首企C位亦係最後一次
撰文：鄧穎琪
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童星冼迪琦（小迪）因曾在《律政新人王II》演馬國明養女而為人熟悉，曾拍過30套無綫劇，她2018年以香港成員身份加入了AKB48的台灣姊妹團AKB48 Team TP，日前宣布從團體畢業。她的告別作《11月的腳鍊》MV昨晚已經推出，小迪在MV裡企Center位（C位），是她入團以來第一次，亦是最後一次，更向AKB48的渡邊麻友致敬。
AKB48 Team TP的24歲一期生冼迪琦（小迪）日前宣布畢業，她18年正式入團，今年5月公司終於宣布小迪會擔任第7張單曲C位，而這首歌的MV昨晚就正式推出，小迪總算在畢業前一嘗企C位的滋味。她一共穿上兩套歌衫，分別是淺藍色的連身雪紡裙以及另一套黑色衫配白色百摺短裙，在沙灘景上又唱又跳，洋溢青春活力，亦有不少大頭鏡頭，全程展示仙女甜笑！
《11月的腳鍊》其實也是2017年AKB48王牌成員渡邊麻友當年的畢業歌曲，小迪以中、英、日語留言說：「這次是我首次擔任Center的歌曲，能夠成為渡邊麻友前輩的畢業歌的Center，真的非常榮幸。」她希望大家多多支持，又透露原本是在戶外沙灘拍攝，不過因為風太大而轉場室內，她認為效果也很好。
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粉絲大讚MV好唯美，很有夏日氣息，甚至比日版《11月的腳鍊》MV更好看。另外都有很多歌迷表示捨不得，又說：「雖然還有沒有完成的遺憾，但至少圓了一個做C的夢，期待未來會更好，加油我們的迪，謝謝妳🙏」
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