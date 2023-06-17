少年行｜李若彤欣賞王一博　激讚有少年感：謙虛尊敬長輩

「最美姑姑」李若彤最近獲邀參加內地綜藝節目《少年行》，在節目中擔任班主任的她將會向多位青春少年們進行演技考核，是一檔青春類成長節目。而節目還未正式播出，不過近日官方已率先播放精彩預告，當中李若彤就憶起往事，激讚曾一起合作過的古天樂是一位很能吃苦的人，對他有讚無彈。

李若彤在《少年行》擔任班主任。（《少年行》微博圖片）

眾所周知，李若彤與古天樂曾在劇集《神鵰俠侶》合作，二人非常有CP感，他們這一版本的楊過﹑小龍女至今仍是許多觀眾最喜愛的版本，令大家印象深刻。而在節目中談到「少年感」這個話題時，李若彤二話不說就首提古天樂，因為站在她角度認為「少年感」的標準就是謙虛﹑用心，那個時候古天樂就有這個標準，她還指出對方是一位很能吃苦的人：「吃苦到不能相信，可以休息的時候他不休息，我就問他『你昨天沒睡覺你不累嗎？』，『就是因為我現在太累，我不能讓自己睡覺，我一睡我可能醒不到。』他拍武打的時候，有一點我非常佩服他，他不會武功，剛開始的時候比較跟不上，但是到最後武術指導是特別喜歡他，因為他看得出來，他是很用心去做，而且我們都有很多影迷來探班這樣子，我也沒看到他飄（得意忘形）。」難怪古天樂會大紅大紫，在影視圈佔有一席位，正因為他吃得苦，所以才能成為人上人。

他們追一版本的《神鵰俠侶》至今仍令大家印象深刻。（微博圖片）

古天樂為拍武打戲非常用心練習。（影片截圖）

在李若彤心目中除了古天樂具有「少年感」之外，近期她覺得王一博亦不俗，她表示：「你看着他很害羞，有些小孩子害羞變得很容易，令人覺得沒禮貌。但是因為他只是害羞而已，我在化妝間在試妝的時候，他們在鏡子看到我的時候，跑過來，李老師，你好，就是那種謙虛的聲音，我不知道有沒有人叫他，但是反正你在現場拍的時候肯定沒人叫，但是你會知道他，那種尊敬對長輩的那種尊敬，這個我覺得是符合少年的（你的標準）對。」

李若彤認為王一博貝有「少年感」。（王一博微博圖片）