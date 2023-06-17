曾志偉再演韓琛霸氣談四大天王邊個包尾　超辣問題嚇親孫紅雷

「獎門人」曾志偉參加錄製的內地綜藝節目《萌探探探案3》近日播出。在節目中再度以《無間道》韓琛一角示人，依然氣勢十足，勾起不少人回憶。在玩遊戲過程中，他更冇有怕勇敢發問及回答，直言心中四大天王排名，黎明排在最後，敢問敢答的行為讓嘉賓非常震驚，立即成為微博熱話。

曾志偉以韓琛人物出現綜藝節目。（影片截圖）

再度以《無間道》黑社會頭目韓琛示人的曾志偉，依舊可詮釋當年霸氣模樣，完全帶大家再投入電影故事中。而為了能贏出比賽找到卧底，他為組別傾出所有，完全冇有怕，在兩問答環節中，他一開始問題已經相當尖銳，問孫紅雷曾經想過的三個離婚理由。頓時令他啞口無言，更直接放棄作答，但他卻揚言從來沒想過，所以讓其過關。

眼見曾志偉敢於提問，他亦不遑多讓要對方講出「四大天王在你心目中前三名是誰呢？」他完全輕鬆作答講出排名：「張學友 （第一名）、劉德華 （第二名）、郭富城（第三名）、黎明（第四名）。」聽到在場嘉賓感到震驚，如此犀利答案讓大家感到恐怖。

二人互相答問。（影片截圖）

在曾志偉心目中黎明排第四名。（視覺中國）

在曾志偉心目中黎明排第四名，不過對於黎明來說似乎有別的想法。因為早年有報導指出，黎明在接受訪問時表示在四大天王中，認為劉德華、張學友都可以排第一，但自己絕不會是第四，而正因為這一番說話引起郭富城粉絲不滿，因為有感他言下之意就是指出郭富城排在最後。

黎明多年後登上TVB節目。（影片截圖）

其實四大天王各有優點及成就，好難用排名去定斷。曾志偉能夠在節目上講出心中排名，可能與他與四大天王均有交情有關。因為從曾志偉回歸TVB做高層後，他就不斷出動友情牌，邀請出四大天王上TVB節目表演，張學友擔任《香港小姐競選2021》決賽嘉賓、劉德華驚喜登上《香港金曲頒獎典禮2021/2022》表演、黎明獲邀擔任《香港小姐競選2022》嘉賓、郭富城就登上《TVB 55周年台慶》晚會，TVB相隔多年齊集四大天王，實屬難得，這絕對歸功於曾志偉。

相信曾志偉同四大天王有交情。（影片截圖）