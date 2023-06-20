劉兆銘約吳鎮宇飯局仲有兩位影帝同場　獲讚譽為「東方雷里耶夫」

91歲的Ming Sir劉兆銘近年甚少公開露面，過着深居簡出的生活；不過Ming Sir戲好人緣佳，獲得不少後輩演員表示尊敬，不時約他見面相聚。早前吳鎮宇兒子吳費曼（Feynman）就曬出同爸爸吳鎮宇及Ming Sir的合照，Ming Sir雖然已滿頭白髮，但精神奕奕，狀態不俗，仍老當益壯！



吳鎮宇兒子吳費曼日前曬出同爸爸吳鎮宇及Ming Sir的合照。（微博@Real吳費曼）

今日（20日）凌晨，黃秋生又在Facebook上載跟Ming Sir和劉青雲的合照，由於Ming Sir的衣服配撘，以及背景牆身和地板顏色都一樣，網民就估計三大影帝當日是難得合體，約前輩Ming Sir一齊飯局聚舊。有網民提起Ming Sir年輕時曾到法國學習芭蕾舞，回港後才當上演員，秋生即留言回覆：「他是東方雷里耶夫。」其實在2017，黃秋生亦曾公開與劉青雲、吳鎮宇、張達明及Ming Sir的同框合照，並指該次飯局是「世紀相聚」！

Ming Sir穿上與鎮宇飯局同一套衫，估計當日同場仲有黃秋生同劉青雲。（facebook@黃秋生）

劉兆銘是第一位在國際間嶄露頭角的香港舞蹈家，曾於比利時國家芭蕾舞團中擔任舞者及編導，回香港後開設舞蹈學校培養年青演員，從那時候起，他有了Ming Sir這個尊稱。劉兆銘在戰亂中成長，20歲才首次接觸舞蹈，第一次看舞蹈表演便愛上；年青時毅然隻身漂洋過海，寧願於郵輪當倉底工人，也要到法國苦練舞蹈，後獲發獎學金到法國康城古典芭蕾舞研究中心習舞。嘗盡艱苦辛酸，終成大器，成為首位為法國舞蹈家編舞的華人。

劉兆銘係香港舞蹈界的開荒者之一。（網上圖片）

劉兆銘曾遠赴法國習舞。（網上圖片）