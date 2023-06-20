非常檢控觀｜吳大強工作量多能應付　吳偉豪羨慕：忙過我咁滯

視帝馬德鐘、江嘉敏、吳偉豪（Ricco)等今（20日）為新劇《非常檢控觀》進行拍攝，而在接受訪問時Ricco就透露爸爸吳大強將會投入劇組拍攝，是父子二人第一次在戲劇上合作。

多位演員在教堂拍攝。（陳順禎攝）

在戶外西式教堂進行拍攝的Ricco，接受訪問時被問到可否談及今日拍攝劇情的故事要點，他就表明不願多劇透，只是簡述表示：「好大場面，成套case人物都出晒嚟，同馬sir(馬德鐘）有一啲關係就衝過嚟救佢，（劇集幾時拍完？）實際唔係好敢肯定，不過應該七月中至尾。」

劇中二人有不少對手戲。（陳順禎攝）

另外，提到爸爸吳大強早前似乎因工作量繁忙關係，而在活動上暈倒，問到現時是不是調節減少了工作，他就表示：「嗰期工作量減少咗，佢休息陣先。但係依家工作密密麻麻keep住好忙，我諗佢都應付到，因為佢都休息夠。我諗佢依家都開始適應到呢一行嘅工作。（有冇羨慕爸爸？）羨慕都會嘅，但係我視佢為一個目標，因為佢去到呢個年紀仲咁有精力去實踐自己個夢想，我覺得好值得學習。」又笑言：「忙過我咁滯。」

吳大強因《中年好聲音》入屋。（電視截圖）

吳偉豪視爸爸為學習對象。（Ricco＠IG）

吳大強憑節目《中年好聲音》成功入屋，問到知不知道爸爸是否已與TVB簽約，他就表示：「應該係，我諗所有參與《中年好聲音》都有簽約。（年期幾多？）我唔係好清楚。」而提到早前有報導指父子二人有機會在處境劇《愛回家之開心速遞》合作，他就再次表明是有聽過這個安排，但還未收到通知確定拍攝，但就透露在《非》劇有合作：「有機會呢套劇《非常檢控觀》，不過暫時仲未拍，有咁嘅安排。（知唔知做咩角色？）我諗唔講住，監製想有一個驚喜俾大家。」而提到今天（20日）是其25歲的生日，有沒有甚麼願望呢？他就強調最重要是身體健康。

吳偉豪透露爸爸將會在劇集《非常檢控官》中演出。（陳順禎攝）