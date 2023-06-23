隱門｜吳沚默生擒阮浩棕網民讚索　湯洛雯放下偶包演「十月芥菜」

《隱門》昨晚（22日）一集高潮位落在心月（黃智雯飾）細佬逸風（阮浩棕飾）離奇捲入殺人案中，葉嘯天（吳岱融飾）見逸風與波波（吳沚默Momo飾）不和，拉攏二人飲和頭酒，其間波波因吸食毒品情緒高漲，霸王硬上弓生擒逸風，逸風激烈反抗…翌日波波被發現死在床上，逸風成最大嫌疑人，網民紛紛揣測是葉嘯天陷害親生仔之餘，還大讚Momo又姣又索。



Momo呢幕戲真係落足心機做，就算擺和頭酒嗰度，佢都係畀足眼神，仲會偶爾扁嘴撒嬌，好入戲。

Momo演得好入戲，估唔到咁激烈嘅場口背後，原來蝦碌連連。

談到床戲一幕比一幕震撼眼球，沚默笑言背後其實蝦碌連連：「我同阮浩棕好Friend，佢算係我訓練班師弟，之前又合作得好開心，所以今次拍呢場戲冇尷尬，反而好多笑料。好似有幕我要解開佢條皮帶，但解極都解唔開；同埋有幕佢要將啲毒品灑落我塊臉，但佢又打極都打唔開包嘢，而我又要好High咁係咁喺度叫，所以係搞笑多過尷尬。」再問Momo如何演繹迷幻樣，她透露全靠之前編劇時曾做過相關資料搜集，令她拍攝時腦內有實際畫面可供想像及發揮。

唔少網民懷疑呢個係葉嘯天設嘅局，而葉嘯天尋晚一句：「出刀呀？咁我應該出包、出剪，定出揼呀？」更獲讚金句回歸。

隨著結局周逼近，《隱門》劇情愈趨緊湊，但依然不乏輕鬆搞笑位，搞笑重任落在湯洛雯身上。昨晚Madam Yeung（湯洛雯飾）得悉子喬（陳展鵬飾）與前度Emma（貝安琪飾）復合無望大感欣喜，湯洛雯拋下「偶包」為場口做出連串萌爆「十月芥菜式」暗爽表情，獲網民大讚有喜感：「阿湯呢套愈做愈好」、「佢有搞笑潛質，做輕鬆劇情幾好睇」，演技終獲平反。除了角色人設搞笑，湯洛雯真人亦很Funny，根據無綫官網上載的NG花絮片，湯洛雯除了經常走音、忘詞引爆連番笑話外，更會「奀皮妹」上身，在鏡頭面前忽然跳舞或鬼馬放電，可愛爆燈。

就係呢幾格表情，氹得觀眾好開心，亦都感受到湯洛雯幾咁「十月芥菜」。