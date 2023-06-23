隱門大結局劇情21-25｜陳展鵬中槍　黃智雯黑化偕吳岱融逃亡？

《隱門》播至結局周，陳展鵬、黃智雯和吳岱融等眾人的下場將於大結局中揭曉！陳展鵬和黃智雯會不會有情人終成眷屬？大惡人吳岱融會不會罪有應得呢？



《隱門》結局周，劇情愈來愈緊張。（《隱門》劇照）

《隱門》21集劇情 (06/26) – 劉佩玥偷胸針被吳岱融發現，身陷險境

盧宛茵被救活，但中風癱瘓，黃智雯瞞騙陳展鵬稱盧宛茵中風是意外。陳展鵬到烤肉店緬懷魯振順，湯洛雯關心陪伴，使黃智雯妒忌，更扮傷阻止陳展鵬靠近湯洛雯。劉佩玥帶楊可瑩去探望盧宛茵，盧宛茵不停向二人貶眼，黃智雯猜到盧宛茵所想，卻一直找不到盧宛茵暗示的「證物」。黃智雯無意中聽到魯振順想自首時攜同的胸針原來在吳岱融處，打算偷偷去吳岱融家尋找，在樓下卻見到譚偉權打算變賣……劉佩玥收到匿名短訊後，偷偷去尋胸針，卻被吳岱融發現，身陷險境……

吳岱融最後下場會如何？（《隱門》劇照）

吳岱融最後下場會如何？（《隱門》劇照）

《隱門》22集 (06/27) - 陳展鵬奮不顧身救劉佩玥

陳展鵬趕至奮不顧身拯救劉佩玥，亦想在吳岱融手上搶回胸針….劉佩玥多謝陳展鵬救自己，兄妹二人亦因此和好。湯洛雯往盤問吳岱融，吳岱融報復把湯洛雯困住後，到老人院刺激張國強。湯洛雯趕至老人院拔槍保護父親，卻中了吳岱融的圈套。張國強病情大為惡化，湯洛雯欲找吳岱融報復，被陳展鵬勸阻。被仇恨沖昏頭腦的陳展鵬，決定採取極端手段對付吳岱融，同時得知魯振順死亡的真相……陳展鵬因此事而明白黃智雯當初的苦處；陳展鵬拷問譚偉權，想知道發匿名短訊的人……

陳展鵬趕至奮不顧身拯救劉佩玥，亦想在吳岱融手上搶回胸針….劉佩玥多謝陳展鵬救自己。（《隱門》劇照）

湯洛雯趕至老人院拔槍保護父親，卻中了吳岱融的圈套。（《隱門》劇照）

《隱門》23集 (06/28) - 湯洛雯誤會陳展鵬包庇黃智雯

陳展鵬將調查所得告知劉佩玥，兩人到醫院向盧宛茵問起滾落樓梯之事，見盧宛茵不停眨眼，兩人有所推敲。陳展鵬見湯洛雯正跟蹤黃智雯，陳展鵬為掩護湯洛雯而親近黃智雯，湯洛雯卻誤會陳展鵬再次包庇黃智雯……湯洛雯到黃智雯家拿走一件外套，黃智雯得知後取回，卻發現該外套非證物，輾轉間得悉罪證的真正所在。陳展鵬和湯洛雯分別得知罪證下落，趕到才知被阮浩棕搶先取走了，當湯洛雯找到阮浩棕之時，阮浩棕卻指已被小偷偷走……輾轉似落在了陳展鵬手上。

陳展鵬和湯洛雯分別得知罪證下落，趕到才知被阮浩棕搶先取走了。（《隱門》劇照）

《隱門》24集 (06/29) - 陳展鵬手持「罪證」希望黃智雯講出真相

陳展鵬手持「罪證」，希望黃智雯講出真相。吳岱融再度出現索錢，阮浩棕不忍黃智雯再受逼害，主動將洗黑錢證據交給湯洛雯，讓警方盡快逮捕吳岱融，可惜吳岱融及時逃脫。湯洛雯意外發現關鍵證據，黃智雯為求滅證，不惜借楊可瑩之手將證據偷走，情況有如當年吳岱融要她接贓一樣。陳展鵬因土耳其醫療報告之事被帶返警署助查，沒想到陳展鵬死口否認曾消滅能指證黃智雯的醫療報告，湯洛雯對陳展鵬一而再包庇黃智雯感失望。陳展鵬醉倒悲痛吐露，直言不應愛上如此有機心的黃智雯……

陳展鵬手持「罪證」，希望黃智雯講出真相。（《隱門》劇照）

想到陳展鵬死口否認曾消滅能指證黃智雯的醫療報告，湯洛雯對陳展鵬一而再包庇黃智雯感失望。（《隱門》劇照）

陳展鵬有不少動作場面。（《隱門》劇照）

陳展鵬有不少動作場面。（《隱門》劇照）

《隱門》大結局25集 (06/30) - 黃智雯同吳岱融一齊逃亡

黃智雯偕同吳岱融追截陳展鵬，糾纏間陳展鵬中槍……黃智雯探望昏迷不醒的陳展鵬，碰上湯洛雯正守候着陳展鵬，黃智雯更得悉陳展鵬有可能已為罪證備份，只要陳展鵬甦醒便難以脫罪。黃智雯掙扎之下，打算將陳展鵬滅口，一切卻非她計算之中。黃智雯已失掉一切，只餘下吳岱融一人可以倚靠，黃智雯邀吳岱融一同逃亡，並向他透露盧宛茵的保險箱密碼，吳岱融高興取走大批現金之際……

黃智雯同吳岱融一齊逃亡。（《隱門》劇照）