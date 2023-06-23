林泳淘遭非禮被質疑唔報警賺流量　難忍發文回擊：根本反應唔切

前「東張女神」林泳淘近日在instagram自爆，在搭地鐵的時候遭到陌生男子「摸 pat pat」非禮。雖然有不少網友替他感到可憐，但亦有人指出她「夠膽影相，唔夠膽報警？」對此她再次在instagram就事件作出回應，強調當下事情發生時，根本來不及有反應：「事情發生當下，你根本反應唔切，而就算回魂之後只有一個人你都會考慮好多嘢，我應唔應該大叫？如果佢唔認咁點？我係咪應該捉住佢？佢會唔會發爛渣？而到最後，影相係我能夠為自己做嘅事。嬲自己冇即時反應到，唔希望呢啲事會喺其他人身上再次發生。」

林泳淘日前被指在搭地鐵的時候，遭到陌生男子「摸 pat pat」非禮。(ig@wingt)

另外，就她公審該男子非禮一事時，並沒有將他的照片打格，此事亦令不少網友認為不應該。而她亦承認自己有疏忽：「係自己考慮不周，我明白自己嘅錯，當然個時已經太遲，亦冇諗過事件會咁樣發酵，對於衝動而作出錯誤嘅行為影響到人，呢一點係我最內疚嘅地方。」因為這件事引伸出許多問題而受到網友評論，就好似「女權論」﹑「男人就係原罪」等，甚至指她為賺流量而不擇手段，只是會利用網絡而進行公審，對於大家的評論她就表示：「我真係腦洞大開。我唔係歧視，不過想問乜搭車小心自己隻手，唔好摸到人Pat Pat真係咁難？」不過她好慶幸自己並不是一位脆弱的女子，還未被網友的留言二次傷害。

林泳淘回應網友的疑問。(ig@wingt)