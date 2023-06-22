端午票房梁家輝《我愛你》收逾2千萬　發哥《別叫我賭神》排第5

6月份端午檔期內地有多部電影上映，就好像周潤發（發哥）、袁詠儀（靚靚）主演的《別叫我賭神》，梁家輝、葉童主演的《我愛你》等，但在票房方面統統不及在今（22日）上映由朱一龍、文詠珊主演的《消失的她》，口碑極好，暫時累計票房逾9千萬人民幣，相當厲害。

《別叫我賭神》是發哥久違推出的新作。（《別叫我賭神》微博圖片）

端午檔期有多部好戲上映，就好像發哥、靚靚主演的《別叫我賭神》，該電影是發哥睽違了7年之久再推出有關「賭」題材的作品，引起不少人關注。連日來他跟多位主演去了多個城市路演，在觀看自己作品的時候，他被發現默默抹掉眼淚，讓不少網友認為電影故事肯定好催淚，紛紛揚言會去看支持發哥。

發哥看電影時感動流下男兒淚。（《別叫我賭神》微博圖片﹑影片截圖）

根據內地知名網絡售票系統「淘票票」在官網上貼出票房排行榜，目前《別叫我賭神》已經正式上映兩天（21日上映）累計票房收逾1055.4萬人民幣（約1150萬港幣），排在第五名而已。還要輸給已上映14天的外語片《變形金剛：萬獸崛起》（2014.7萬人民幣（約 2190萬港幣））及還未正式上映但在預售票中輸給王寶強主演的《八角籠中》（1479.6萬人民幣）（約1610萬港幣）。

《我愛你》感動不少觀眾。（《我愛你》微博圖片）

反而同在21日上映由梁家輝、葉童主演的《我愛你》總票房（含預售）則排在第二名，目前累計票房收2605.2萬人民幣 （約2840萬港幣）。不少網友都因被電影中他們詮釋的老年愛情，對雙方不離不棄的精神感動，再加上他們精湛的演技，投入人物當中，特別是葉童受病痛折磨的一幕，讓大家看得心酸。

詮釋老年人不離不棄愛情故事。（《我愛你》微博圖片）

雖然發哥、葉童、梁家輝等好演技早備受肯定，但觀眾似乎比較喜歡看懸疑犯罪片較多。因為由文詠珊、朱一龍主演的《消失的她》首日上映票房已經登冠，累計收9348.4萬人民幣（約1億港幣），非常厲害。作為懸疑片，《消》的確帶給觀眾許多幻想與猜測。故事主要描述何非（朱一龍飾）與妻子李木子（文詠珊飾）在結婚周年旅行中，妻子就消失了。在苦尋無果時，妻子突然出現，眼前女子似幻似真，分不清楚到底是不是李木子，隨後被發現夫妻二人有不可告人秘密，更多謎團浮現。

文詠珊演技愈來愈成熟。（影片截圖）

而演技愈來愈成熟的文詠珊，在詮釋李木子時相當到位，將溫柔、蛇蠍美人一面演得淋漓盡致。特別一幕她用玻璃樽敲打自己的頭部時面不改容，笑容奸詐，眼神詭異，說話時帶點威脅，表情與情緒層層遞進，展現瘋癲美人一面，讓不少網友看後覺得毛骨悚然，非常帶感。當然男主角朱一龍同樣好戲，讓網友們激讚。

端午檔票房排行榜。（淘票票微博圖片）