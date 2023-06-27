馬浚偉驚現尖沙咀海旁Busking　深情對望合唱獲讚儒雅氣質似黎明

現年51歲馬浚偉近年飯數多多，不但繼續幕前工作，又任監製編導，2021年受邀回無綫（TVB）任藝員訓練班校長，現為擔任港台創作總監，去年正式成為公職人員，為演藝專責委員會轄下戲劇類委員，認真犀利。

馬浚偉學無止境。（微博@馬浚偉）

不過作為歌手出道的馬浚偉依然熱愛唱歌。日前馬浚偉驚現尖沙咀Busking（街頭表演）。馬浚偉身穿休閒藍色襯衫和黑色褲，背對維港美麗景色，微笑地與一名女士相視合唱葉蒨文的《祝福》，期間拍拍該女士肩膀，又彎腰深情對望對方合唱，實在冧爆。馬浚偉的街頭表演引來身邊大批市民圍觀欣賞。原來馬浚偉今次Busking是為了支持扶康會活動，相當有善心。

馬浚偉拍古裝劇入屋。（網上圖片）

有現場觀眾拍下片段分享至社交網，大讚馬浚偉儒雅又有氣質，「馬浚偉跟黎明一樣都是比較儒雅氣質型」，又稱讚他既學歷高，又沒有架子，「一眼望去就很善良很和藹的感覺」、「好喜歡他，馬俊偉，演的劇好看覺得他自帶貴氣，又有書生氣」、「馬浚偉現在的狀態 居然比年輕的時候還好」。

馬浚偉正式成為公職人員。（馬浚偉FACEBOOK）

馬浚偉初出道時曾因外貌氣質與黎明相似，被部分媒體稱為「小黎明」，惟唱片公司以「他不是學友、他不是克勤、他不是黎明」作宣傳口號為馬浚偉造勢，有人認為他作為新人竟同樂壇天王比較，引來部分黎明歌迷攻擊，上台演唱更被喝倒采，最後華納未有與他續約。後來馬浚偉轉戰拍劇後才逐漸打響名堂。馬浚偉多年後受訪憶述，當時心情難受，失去自信，更被噓到喊，雖自認無辜，但從未怪責過唱片公司，只道當時心態上未預備好做歌手。

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