周奕瑋出發日本拍節目　慘被曾志偉攻擊致命傷：唔高過佢比較困難

「日本通」兼TVB娛樂新聞台主持出身的周奕瑋（Jarvis）在《萬千星輝頒獎典禮2022》獨挑大樑擔任司儀，表現備受讚賞，之後他出發拍攝旅遊節目《請1日假去旅行》時更與總經理曾志偉一齊飛，因而被視為極速上位，成為曾志偉的「愛將」。雖然Jarvis其後就澄清只是同機，是美麗誤會，但日前Jarvis出發去日本拍攝全新旅遊節目《限定SUPER遊》時，就再次有曾志偉及鄺潔楹（Judy）同行！



周奕瑋（Jarvis）在《萬千星輝頒獎典禮2022》獨挑大樑擔任司儀，表現備受讚賞。（資料圖片）

Jarvis出發拍攝旅遊節目《請1日假去旅行》時更與總經理曾志偉一齊飛。（YouTube影片截圖）

三人今次將會去岩手、草津同長野進行拍攝。（YouTube影片截圖）

三人今次將會去岩手、草津同長野進行拍攝，Jarvis在出發前亦已經做好資料搜集，而自稱是新團友的Judy，就指自己都做足準備：「我驚俾人『彈鐘』呀，所以一定要做足功課，你睇我幾緊張！」其實除了三位之外，余思霆亦是主持之一，但當日就未有一起出發，對此，曾志偉就搞笑回應：「嗰個離開咗我哋，因為佢高過我哋，所以唔可以同我哋同行。」Judy就笑言三人是身高限定組合，更表示早在幾年前已經期待與Jarvis拍節目，如今終於可以實現！

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曾志偉笑言喺TVB好難搵到個唔高過Jarvis嘅拍檔。（YouTube影片截圖）

對於今次的主持陣容，曾志偉就透露全由Jarvis決定：「邊個能夠去呢，完全由Jarvis決定，畀咗好多名單佢揀，佢净係揀咗個……佢話一定要揀個『最好唔好高過我啦』，咁要喺TVB搵個唔高過佢嘅呢，其實就比較困難嘅。」搞到Jarvis只能尷尬地點頭微笑回應。而最後就由身形嬌小的Judy與Jarvis拍住上主持，兩人更已經與余思霆會合，網民紛紛留言表示十分期待節目播出！

令人期待！（IG@jarvischow）