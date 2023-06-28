工作拍檔成戀人鍾鎮濤范姜不離不棄　黎明細19歲助手成「天王嫂」

台灣「金曲歌王」蕭敬騰昨（27日）突然在社交網站宣布與大14年的經理人林有慧（Summer）求婚成功，二人戀愛16年終於能修成正果，男方更邀得不少圈中好友，如羅志祥、周杰倫﹑賈靜雯等人親眼見證，畫面相當幸福。其實，圈中亦有不少明星與經理人或助理日久生情而成為夫妻，有一位更用了20年時間終於成為「星太太」。



親友見證蕭敬騰求婚成功。（facebook@喜鵲娛樂）

2007年因為參加歌唱節目《超級星光大道》踢館挑戰賽而成名的蕭敬騰，一夕之間爆紅，隨即被簽入行成為歌手。而比他大14年的Summer自他入行就一直照顧他，身為經理人的她大小事都為他處理，相信因為日久生情的原因令他們成為戀人，但戀情一直沒有公開。昨日就趁女方生日時，他就將「地下情」公開，同時宣布求婚成功，16年的戀情正式開花結果。

蕭敬騰與林有慧在一起16年。（蕭敬騰微博圖片）

原是鍾鎮濤（B哥）助手的范姜素貞（范姜），在他人生最低潮的時候沒有離棄他，甚至一直陪伴他度過難關。在1998年時二人已成為男女朋友關係，曾有傳女方為他變賣首飾包包等，幫助他還債，多年來不求回報打動對方，令他曾揚言范姜猶如天使般一直在守護他。而在2004年及2010年分別為B哥誕下兩女兒的她，其身份一直只是女朋友，但在2014年二人最終修成正果，在眾多圈中好友見證下正式成為夫妻。

鍾鎮濤在2014年與范姜結婚了。（鍾鎮濤微博圖片）

由助手成為「星太太」的還有陳泳儀（阿Wing），其原是天王黎明的助手，負責照顧黎天王的大小事務。二人相差19歲，相信日久生情關係，秘密成為戀人發展「地下情」，就在2018年女方未婚懷孕，更為他誕下一女兒，雖然目前未知二人是否成為合法夫妻，不過阿Wing早已被外界公認為「天王嫂」。

黎明的助手在2018年成為「天王嫂」。（資料圖片﹑網上圖片）

還有歌手古巨基與助手陳韻晴（Lorraine），自1993年起他簽約成為歌手後，Lorraine就一直照顧他，除了替他事業奔波外，還在生活上照顧他。多年的相處之下，相信日久生情，二人發展成情侶，就在2014年二人終於結束 20年的愛情長跑，女方更在52歲的高齡為他產下一子古晋匡（Kuson），一家三口相當幸福。

一家三口好幸福。（古巨基微博圖片）

除了他們之外，還有內地歌手大張偉與經理人劉迎﹑金世佳與經理人趙東冉等，相信因為日久生情而令他們有情人終成眷屬。