周星馳開拍《少林女足》　退役門將趙麗娜身高樣貌出眾符合要求

2001年上映由周星馳（星爺）主演的電影《少林足球》大受歡迎，在各大電影節上獲得不少獎項，更被香港電影金像獎協會票選為「最佳華語片一百部」之一，相當厲害。而過去多年亦不斷傳出會開拍續集，沒想到就在昨（22日）適逢星爺61歲生日，他就在instagram宣佈重大消息，就是將會開拍《少林女足》，並公開5大條件進行全球招募。沒想到曾是中國女足有「最美門將」之稱的趙麗娜就在微博拍片毛遂自薦，讓不少網友認為她非常符合條件，絕對有機會入選。

《少林足球》當年非常受歡迎。（劇照）

根據星爺開出的五大條件要求「不同國籍、年青貌美、身材標緻、天資聰敏、體能出眾」還強調要天然美女：「P圖造假絕不會得逞，我們團隊不會答應！國際社會更不會答應！」沒想到此消息一出後，已退役的「中國女足門將」趙麗娜就在微博拍片毛遂自薦，他強調自己擁有好體能表示：「星爺，你看我能不能有機會爭取一下這個角色，女足的電影，我必需要去爭取。」還貼文表示會第一個報名參加，似乎對角色志在必得。

趙麗娜在微博拍片毛遂自薦。（影片截圖）

不少網友眼見趙麗娜毛遂自薦後都紛紛認為她非常適合，因為其本身是足球運動員出身，而且擁有188CM身高，樣貌亦不俗，完全符合星爺的要求。再加上她最近參加綜藝節目《乘風2023》，在節目上又唱又跳，非常有星味，令不少人眼前一亮，自身條件加上有拍攝經驗，所以大家認為她最合適不過，紛紛留言表示：「太符合」﹑「我覺得行」﹑「一定要上」等，覺得她根本是本色出演。

趙麗娜曾參加過《乘風2023》。（趙麗娜微博圖片）