29歲馮盈盈被拍到與高鈞賢行深圳超市　冧笑同行購物孖住合體離開

現年29歲無綫（TVB）藝人馮盈盈（Crystal）港姐奪冠後獲公司力捧，惟早前傳出她慘遭公司雪藏，更有人猜測她回到母校港大修讀碩士課程是為離巢鋪路，她近日更自爆後悔因不想北上的理由辭演某套重頭劇，導致情緒受困！不過近日她已再獲公司採用，開工拍《逆天奇案2》，仲同靚仔高鈞賢飾演一對，看來已重拾狀態。

Crystal係2016年港姐冠軍。(馮盈盈ig)

重新出發的馮盈盈現正應忙於拍劇，近日有內地網友竟於深圳野生捕獲馮盈盈，更拍到她與高鈞賢同場。從相中可見，馮盈盈穿上白色外套和黑色褲，休閒打扮行深圳超市，她推住一車食物，採購得相當盡興。

馮盈盈新劇《逆天奇案2》同靚仔高鈞賢飾演一對。（IG@mattkobe）

身旁的高鈞賢着到一身黑，踢拖現身超級隨意。本來兩人一同拍劇，同場再正常不過，不過現場卻沒有任何攝製人員，旁邊緊跟得似乎只有馮盈盈助手，估計屬於私人行程，馮盈盈站在高鈞賢旁邊，手掩嘴巴，笑得開懷，看來高鈞賢哄到馮盈盈相當開心，兩人齊齊離開超市，看來交情甚好。

馮盈盈和鄭洐峰為無綫綜藝節目《咁你都唔識》錄影。（葉志明攝）

馮盈盈雖然事業波折，但卻緋聞多多。早年她與拍拖4年的醫生男友鍾文浩（Martin）分手後，傳出撻着《#後生仔傾吓偈》大隻拍檔鄭衍峰，不久後又被拍到在中環同西裝男共晉午餐，冧笑足兩個鐘，事後馮盈盈否認西裝男為新歡，鄭衍峰今年再度回應緋聞，自稱單身兩、三年，同馮盈盈僅屬朋友關係。

即睇馮盈盈同高鈞賢合體行深圳超市：

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