灣區升明月 |炎明熹曾比特假唱明顯　彩排花絮曝光真唱有水準

為慶祝香港回歸26週年，昨（29日）在港舉行《2023大灣區電影音樂晚會》，集合兩岸三地逾百位藝人出席，陣容相當鼎盛。而在節目過程中（直播），各位藝人的一舉一動在沒有經過剪接情況下而播出，所以當他們有出錯位時，觀眾其實一目了然，就好像炎明熹﹑曾比特被發現假唱﹑周海媚不專心看鏡頭只玩手機等，在網上引來不少討論。

炎明熹﹑曾比特假唱明顯。（影片截圖）

作為實力派歌手，萬萬沒想到炎明熹與曾比特共同合唱歌曲《初戀》時，原來是在假唱。雖然一開聲音就知道是假唱，不過他們仍認真地配合演出，但在中間一段因為炎明熹將咪高峰拿開關係，但其唱歌聲音還持續，雖然已立即當作沒有事發生繼續演唱，但此舉更足以證明他們在假唱，令不少網友不解他們為何要假唱，明明有實力可以演唱，猜想與主辦方溝通出現了問題。

雖然在鏡頭前他們明顯是在假唱，但其實在幕後彩排時他們是真唱的，而且唱得相當有水準，連走位都配合得相當好。所以有網友直言他們假唱經驗少，根本不會裝模作樣，為他們平反。

炎明熹明顯出錯。（影片截圖）

彩排時他們真唱。（影片截圖）

而獲安排表演的明星一一都需經過彩排，從幕後花絮曝光可見，當徐小鳳（小鳳姐）認真彩排走位時，任達華就化身迷弟默默在台下觀看她的彩排，認真聽着她的歌聲，還不時鼓掌，最後一起合照，令他相當開心。而久違出現幕前的小鳳姐就一連演唱三首經典金曲《風的季節》、《明月千里寄相思》、《順流逆流》，台下亦有不少明星跟着一起唱，勾起大家不少情懷。

任達華化身迷弟追星成功。（影片截圖）

另外，在節目直播時當男主持人在說話時候，可見坐在同一張桌的周海媚沒有看着鏡頭，只專心地玩着手機，完全沉在自己的世界裡似的。但當鏡頭一轉當女主持人說話時，她就看着鏡頭，完全當沒有事發生，表現的相當自然。而因為該畫面而令她成為熱門話題，對此她就透過工作室表示：「昨天沒有玩手機，後面的採訪内容在手機上，手機在場內一直沒有信號，收不到訊息！急！」

周海媚被指不專心，只在玩電話。（影片截圖）

當女主持人說話時，她就看着鏡頭，完全當沒有事發生。（影片截圖）