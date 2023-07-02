中年好聲音2︱第三輪海選勁多歌手　杜德智劉威煌仲有前新秀冠軍

《中年好聲音2》第三輪海選今日於電視城舉行，由曾志偉、肥媽、張佳添、伍仲衡、周國豐、韋綺姍等擔任評審，除了素人外，亦吸引多位前歌手來參加，搏一個機會！最先出場的有《超級巨聲》劉威煌，另有杜德偉哥哥杜德智、姚安娜（現名姚朱莉安娜），以及兩位前新秀洪杰、梁浩賢，其中梁浩賢更是2000年新秀冠軍！



1.劉威煌

《中年好聲音》第三輪海選有多位熟悉面孔登場，先出場的有當年《超級巨聲》第一屆的第五名，有「威煌隊長」之稱的劉威煌，當年唱的《情越雙白線》主題曲《不離不棄》人氣頗高。43歲的他曾與林師傑、許廷鏗、陳鴻碩合組「Super 4」，14年離開無綫，亦曾加入過林盛斌（Bob）的棋人娛樂。劉威煌選唱側田的《情歌》，並說：「我好細個已經開始比賽，以我認知冇諗過有生之年有個比賽For中年，對上一次參加《超級巨聲I》，我覺得對自己未係好有交代，唔識享受舞台。」評判略嫌他有少許緊張。

劉威煌事隔十幾年，再參加無綫舉行的歌唱比賽。

威煌隊長參加《超級巨聲》時，曾與蕭敬騰合唱。（電視截圖）

2.梁浩賢

42歲的梁浩賢《2000年TVB全球華人新秀歌唱大賽》冠軍，獲得金咪大獎，簽約華星唱片，翌年推出過一張專輯，有《含蓄》、《樂園》等歌曲，他指自己曾經歷唱片公司倒閉等，唯有轉行，但冇放棄過唱歌。肥媽問他為何上年不來參賽，他表示自己有歌手包袱、怕輸、有壓力，但見到上屆冠軍周吉佩而深受鼓勵。他選唱當年的出道作品《含蓄》，肥媽讚聲底靚，但叫他唱歌時要張開口，張佳添則認為他選這首歌未能發揮到最佳水準，認該再放一點。

梁浩賢是00年新秀冠軍！

梁浩賢當年推出的唱片。

3.姚朱莉安娜

47歲的姚朱莉安娜前名姚安娜，又曾以藝名姚琇齡出歌，兒歌《婚紗構思》（《婚紗小天使》主題曲）是不少90後回憶！她亦曾擔任兒童節目《閃電傳真機》主持，不過後來轉行，不時以占卜師、身心靈導師等亮相電視，18年開始和家人移民台中。今日她的服裝也悉心襯過、台風十足，為配合參賽歌《戀愛交叉》，她特地穿上紅色西裝，評判大讚姚安娜準備充足，但Key有點低、跳舞亦偏生硬。

姚安娜以一身紅色西裝亮相，十分醒目。

姚安娜曾以藝名姚琇齡出歌。

4.杜德智

參賽者中，以65歲的杜德智名氣最高，他是杜德偉胞兄，以及張露兒子。他早在87、88年就出過兩張大碟《一於無問題》及《好戲》，後來轉行做星級健身教練，方力申、許志安都是其學生。他對鏡頭非常自然，表示自己參賽有3個原因：「第一，唔唔好Hurt自己唔好Hurt人、第二，Learn Something、第三，Happy！」他原定會唱Rock歌，臨時轉陣唱《On A Wonderful Day Like Today》，相識多年的肥媽問他為何不打鼓，他說：「俾我入咗圍就打鼓俾你睇！」又笑說：「哎呀！我都唔記得除衫添，我細佬話叫我除衫。」之後作勢除衫，而張佳添則表示，很期待看他和吳大強合作！

杜德智七情上面，唱得超投入。

杜德智指細佬杜德偉有叫他除衫，施展渾身解數搏入圍。

杜德智80年代推出過的唱片。

5.扈佳榮（洪杰）

39歲的扈佳榮十幾年前以藝名洪杰出道，他07年參加《2007英皇新秀歌唱大賽》入行，跟英皇娛樂簽下10年長約，拿過不少新人獎，亦出過3、4張專輯，現時是自由身藝人及歌唱老師。洪杰選唱《你把我灌醉》，因氣管有事聲線有點失準，他表示自己參賽是想兌現對十幾年好友的承諾，想證明給家人、朋友睇自己仍然喜歡唱歌，給他們有個交代。

洪杰曾是英皇歌手。

洪杰曾接受《香港01》專訪。（資料圖片/符祥定攝）

無綫娛樂新聞台的直播留言聊天室中，也十分熱鬧，觀眾都認得這些面孔，但不少人表示對素人很不公平，又說：「咁多過氣歌手」「不如叫中年鹹魚翻生啦！」「個個都走後門！」