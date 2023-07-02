全民造星5｜ 王鋒與阿澤仍存芥蒂　Nathan曾考慮退賽

《全民造星5》10強參賽者#王鋒、Nathan 、 Snoopy 、Taco、Lyman 、亨仔、Tsoul、希晉、Ash、KC）今午（2日）出席公開活動、為本月16日總決賽造勢，吸引大批fans撐場。在solo環節時，Taco同Nathan 均「炒車」，Nathan 即時在台上向眾人道歉。



「親生仔」始創者Taco表示10強都係親生仔。（梁碧玲攝）

Taco 訪問時解釋是因為未習慣氛圍，但會努力克服，務求決賽時有最好表現；而Nathan對自己發台瘟大感遺憾，並承諾唔會有下次。而對於女友早前輕生一事，Nathan 亦有開腔回應：「心情好過之前，但私人嘢未ready同公眾分享，希望大家明白。（有無諗過退賽？）有，但好似逃避咗件事。我參加嘅目標都係希望自己歌聲俾人聽到，之前都有啲時間因為自我質疑所以想選賽，但我覺得要打敗以前嘅自己。」

《全民造星V》十強今日出席總決賽造勢活動。（梁碧玲攝）

王鋒承認與阿澤仍有芥蒂，但希望時間可以令大家關係變好。（梁碧玲攝）

王鋒負評不斷，他表示有留意所有評論，會當作是好好的一課。「會反省自己，因為我的而且確係做錯咗，我冇必要繼續狡辯，但我希望我以後會做好自己。」王鋒表示有一直向阿澤道歉與溝通，亦明白對方會有自己的情緒，亦非一定要願諒自己。「我會珍惜呢段友誼，希望有一日可以重修舊好。」而對於被標籤為親生仔，王鋒自覺是幸運，但亦可能是剪接上做成的觀感，而他相信製作組或ViuTV都是痛錫大家。」