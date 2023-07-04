全民造星5｜導演千字文爆料　公開阿澤對話揭講大話、邀功、放料

《全民造星5》十強已經誕生，目前只剩7月16日總決賽，節目播放以來鬧出不少是非，最大件事必定是「王鋒被阿澤指控擅改舞步」事件，加上許多觀眾認為節目組、評判硬捧王鋒而反感，令王鋒人氣及觀眾緣大受打擊，即使曾撰文致歉及在節目講到喊都冇太大幫助。不少觀眾都偏向不齒王鋒，並同情阿澤，但《造星5》導演曾偉樂，昨晚就公開多張與阿澤有關的對話圖，揭露事件另一版本，包括：謊稱自己是主題樂園工程師、寸Tsoul並向工作人員表示自己更適合做隊長、欺凌隊友、放料出賣節目組等。



《造星5》導演曾偉樂，早前在IG限時動態，疑以兩個女為喻，暗撐當時因改舞步已成為眾矢之的的王鋒，昨晚他再在facebook群組發聲，撰超長千字文，表示自己深受困擾，決定解釋部分爭議，強調：「係時候有啲野要了結，我今日所提出既野並唔係『鞭屍』或者唱衰，只係我一直都受到呢樣嘢困擾住，我必須出聲解釋。」表明出Post非為王鋒洗白。

《全民造星V》總導演曾偉樂（左一），撰千字文解釋節目播放以來的一些爭議，又公開多張阿澤有關的對話圖。（YouTube：Viu1 HK）

以下綜合導演所講的幾點：

1.阿澤謊稱是主題樂園前工程師

ViuTV官網上登出阿澤的職業為「前主題樂園工程師」，惟導演表示節目出街後，收到主題樂園通知指阿澤並非樂園聘用之工程師，只是外判員工，遂要求把內容刪去。節目組亦嘗試向阿澤舊同事了解，對方解釋聘用阿澤的應該是承建商，而他亦非正式工程師，該同事亦提及阿澤態度和人品問題。

ViuTV社交平台2月的貼文中，阿澤的職業顯示為「前主題樂園工程師」。（facebook：ViuTV）

2.阿澤邀功自己比Tsoul更適合做隊長

導演另貼出節目組與阿澤的IG對話圖，阿澤不滿Tsoul在60強小組分組時擔任隊長的表現（隊員有Tsoul、阿澤、James、白水、Stick、Kingston），稱自己與兩位組員白水、James都認為Tsoul不適合做隊長：「白水同埋James都話覺得我嘅處事手法好啲，但係嗰陣時我哋都未熟，就係未熟佢哋都咁講先至冇偏頗。」工作人員問阿澤這樣會否似「篤背脊」，阿澤就說：「X咩，得六個人，然後三個人篤背脊，咁唔通我哋做X佢？隻舞一開始啲鏡頭都見到係我排㗎啦」

60強小組表演由Tsoul擔任隊長，阿澤（右二）原來認為他不適合，表示James和白水都同意自己。（Instagram：luiondorfun）

導演澄清，Tsoul處理創作內容最大，而且除了60強小組賽，其餘回合大家都很配合和欣賞Tsoul，沒有不和，Tsoul甚至不知道曾有隊員不滿意自己，不過阿澤常在鏡頭後寸Tsoul，但剪接組為免變「惡剪」，未有剪出相關片段。

3.有組員欺凌海外參賽者

導演表示，自己很不開心的一件事，是馬來西亞參加者Kingston被欺凌，被部分隊員取笑其口音，然而Tsoul卻是一直很照顧Kingston的一個，「有次綵排Kingston冇錢搭車返酒店，得Tsoul肯即時畀咗$500 Kingston搭的士。」

導演指，有組員欺凌海外參賽者Kingston（右），取笑其口音，只有Tsoul一直照顧他，更借錢給他搭的士。（Instagram：luiondorfun）

4.否認王鋒道歉片為補拍

至於最嚴重的「鋒澤事件」，導演指Dance Battle時根本未有人意識到王鋒改舞步，了解事件後已立即叫王鋒向阿澤道歉和解釋，據他所知阿澤亦有「開綠燈」，以節目組認知，兩人是有條刺，但未去到不和、敵對。導演提到當阿澤有事時，其實王鋒都好幫阿澤，相反地，「阿澤喺王鋒面前就有講有笑，但背後就周圍唱佢，跳舞界、參賽者、工作人員全部都聽佢唱衰過。」

阿澤曾指自己已不期望能出道，已睇得好淡，對於王鋒，他的睇法是：「件事佢點都係錯，但我開咗錄燈畀佢補救？我都主動咗啲嘅。」（facebook：Tsang Wai Lok）

按下圖睇阿澤與王鋒私訊對話：

導演否認當初冷處理事件，又提及60強Round 4拍攝時，工作人員問：「阿澤件事剪唔剪呀，唔剪就有人會爆王鋒大獲」他匆忙下叫王鋒解釋、拍攝道歉，澄清該短道歉片絕不是節目出街後補拍。

王鋒曾否認道歉片為補拍，導演亦再一次強調這一點。（電視截圖：《全民造星V》）

5.阿澤放料出賣節目組

導演說：「你地提出王鋒出賣兄弟就係死罪嘅話，我可以話我哋都俾參賽者有出賣，所以你哋話我哋黑心？我哋日日都面臨呢個問題，而出賣嘅人其中我哋知道就係阿澤。」他說阿澤曾在TG放料，爆出節目變動，原來是與幕後「內鬼」相熟，導演為了「捉鬼」就特地放流料，表示：「我哋決定自己內部不斷放流料話公司想簽邊個，結果全部變晒契仔，甚至有人話已經簽咗，最後我哋查咗好耐知道有位幕後，有參與其中一個參賽者搞嘅Youtube『災難Club』，而且幫手期間係未完比賽，可想而知佢地關係幾好，所以我好清楚我哋製作組處於一個非常唔安全同被出賣嘅地步。」

節目組曾就放料爆節目改動一事向阿澤查問，阿澤指自己從幕後人員處收風。（facebook：Tsang Wai Lok）

以上為導演的長文總結，他說節目組沒有要捧「契仔」，對很多參賽者都喜歡，每位走的時候都有為他們喊過，更會送海外參賽者機和食飯餞行，強調：「唔係大家口中所講要Foul晒佢哋，我哋都好愛護參賽者，所以一直當大家係朋友，希望大家了解我哋都有難處，始終係比賽，必須有離開嘅時候。」

最後，早前Ash 20強表演時找阿澤伴舞，有人覺得節目組刻意剪走阿澤鏡頭，導演亦澄清：「其實係佢好甩Step，我哋仲特登剪走費事俾人黑心剪衰佢，另外佢有一下整到Ash個嘴，差啲影響佢下一句歌詞。」

20強Ash表演，找來Lubia（左）和阿澤（右）伴舞，有人質疑節目組特地剪走阿澤鏡頭，導演解釋是他跳甩Step。（YouTube：ViuTV）

導演貼文引起頗大迴響，有留言批評他公開私人對話不太道德，覺得他似是要「煮死阿澤」。導演都有親自回應部分留言，坦言自己好多晚瞓唔好，有網民認為不應由他出聲，認為這樣可能令觀眾對王鋒更反感，導演親回：「對唔住，因為我覺得我哋係做得唔好嘅地方。」當有人問到有冇契仔、有冇簽任何人，導演說：「冇呀，冇呀。」而對於王鋒做法，導演回應：「你要問我，王鋒係做得唔啱，佢係錯，錯不至死，因為真係好小事。」

記者嘗試向《全民造星V》監製許敬麟了解事件，暫未獲回覆。