新聞小花余茵娜疑因過檔失敗　轉型旅行YouTuber素顏出鏡勁靚女

有線新聞前主播余茵娜（Yanna）5月離巢，外間一直有傳她本來已獲無綫新聞聘用，但由於在有線的Last Day跳Jisoo@BLACKPINK的開花舞，引起高層不滿，並遭傳媒界教父開聲批評，最終跳槽失敗，無綫收回合約。



上月中，她曾在IG訴心聲，公開向「同病相憐」的梁思齊訴心聲：「這個月對於我們來說是一個挑戰，是一個突如其來的轉捩點，但更是一個放慢腳步，認清自己的階段，我們都學會了調整心態，在人生軌跡的急剎車中用正面的態度去面對一切的聲音。我們也學懂了很多事是無法預計，無法臻於完美，亦無法如願以償。但在眾多的意料之外中我們篤信一切都是最好的安排。」疑似是回應被收回Offer一事。

Yanna 5月告別有線新聞部，本來會轉去無綫新聞，但就有傳因跳「開花舞」一事被收回Offer。（Ig@yannayuuu）

未有新工返的Yanna密密去旅行，一個月間先後去過韓國、菲律賓、西藏等地，除了本身做開的司儀工作外，更試新跑道做YouTuber。早前Yanna曾於IG公開徵求頻道名，最後決定叫「Yanna 余茵娜」，而節目名稱叫「娜NA聲，開嚟睇」，新片是她去西藏拉薩的Vlog，將會分成幾集推出。

Yanna暫別新聞界，轉型做YouTuber，第一條片已經上架。（YouTube@Yanna余茵娜）

新片中Yanna素顏上機，皮膚非常白滑，比起化全妝的樣子竟然更好看！她和好友首日去食牛肉火鍋，第二日則去布達拉宮影寫真，期間近好似報新聞般詳細介紹景點，資訊性豐富。從片頭預告所見，Yanna更有一幕對住鏡頭落淚，她解釋原因要留待下回分解。

在新片素顏上陣的Yanna皮膚很好，甚至比上鏡化全妝更清秀。（YouTube@Yanna余茵娜）

Yanna在IG宣傳自己YouTube Channel，自言由拍攝到剪接都由自己一手一腳操刀，她寫下：「終於嘔心瀝血剪完第一條Vlog，睇咗條片一萬次都可能有已經麻木咗，有好多不完美嘅地方，希望大家畀意見我一齊見證我嘅成長，但我要欣賞自己嘅努力同說做就做！西藏之旅仲有兩至三條片，嚟緊會再研究點樣剪好啲，尤其係要搵靚嘅繁體字體，打字幕我要Down返個App先得……」