梁思齊余茵娜主播傳因跳開花舞跳槽失敗　無阻靚心情孖公仔遊韓國

有線新聞部前主播梁思齊、余茵娜上星期同日離職，Last Day當日在新聞部跳Jisoo@BLACKPINK的開花舞，被行內高層批評影響新聞報道員專業形象，更有傳兩人原本已獲另一電視台聘用，但新公司因此事煞停合約，隨時飯碗不保！不過梁思齊、余茵娜心情似乎冇受影響，更襯晒衫孖公仔去韓國玩。



主播梁思齊、余茵娜上星期離開有線新聞部，臨走前兩女與陳凱筠、羅添盈、郭希琳在新聞部布景板前跳Jisoo@BLACKPINK的開花舞，事件引起軒然大波。片段在網上瘋傳後，「傳媒教父」黃應士開聲形容為「A true disgrace to the craft of journalism!（這真是新聞界的恥辱！）」據知有線高層亦相當不滿，新聞部內部立即發通告要求同事「謹言慎行」，保持專業形象，主播們都急急刪片「補鑊」。

余茵娜（左二）、梁思齊（中）在錄影廠跳「開花舞」，多位新聞界人士都有發聲，其中有人認為她們做法不恰當。（影片截圖）

更嚴重的是，有傳聞指當日離職的梁思齊、余茵娜原獲另一間電視台聘用，惟該台高層知悉事件後即刻叫停合約，令「過檔」存變數，兩人可能短期內都未必能重投電視新聞行業。不過，梁思齊和余茵娜照常生活，余茵娜日前繼續往常的婚禮司儀工作，之後更同梁思齊去旅行！

余茵娜在風波後，如常婚禮MC工作。（IG@mcyannayu）

余茵娜與梁思齊一向好姊妹，前排先一齊遊台灣，如今又再孖住去韓國玩，更襯好衫兩個一齊著藍色花裙。兩人除了行街外，亦去食傳統料理人參雞；行程第二日，她們不但再襯另一套白色裙，拎齊道具影靚相，又去動物Cafe同狐獴、浣熊、小袋鼠、北極狐、長鼻浣熊玩，看來心情完全冇受轉工受阻的傳聞影響。