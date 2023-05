梁思齊余茵娜主播傳因跳開花舞跳槽失敗　無阻靚心情孖公仔遊韓國

有線新聞部前主播梁思齊、余茵娜上星期同日離職,Last Day當日在新聞部跳Jisoo@BLACKPINK的開花舞,被行內高層批評影響新聞報道員專業形象,更有傳兩人原本已獲另一電視台聘用,但新公司因此事煞停合約,隨時飯碗不保!不過梁思齊、余茵娜心情似乎冇受影響,更襯晒衫孖公仔去韓國玩。



主播梁思齊、余茵娜上星期離開有線新聞部,臨走前兩女與陳凱筠、羅添盈、郭希琳在新聞部布景板前跳Jisoo@BLACKPINK的開花舞,事件引起軒然大波。片段在網上瘋傳後,「傳媒教父」黃應士開聲形容為「A true disgrace to the craft of journalism!(這真是新聞界的恥辱!)」據知有線高層亦相當不滿,新聞部內部立即發通告要求同事「謹言慎行」,保持專業形象,主播們都急急刪片「補鑊」。

余茵娜(左二)、梁思齊(中)在錄影廠跳「開花舞」,多位新聞界人士都有發聲,其中有人認為她們做法不恰當。(影片截圖)

更嚴重的是,有傳聞指當日離職的梁思齊、余茵娜原獲另一間電視台聘用,惟該台高層知悉事件後即刻叫停合約,令「過檔」存變數,兩人可能短期內都未必能重投電視新聞行業。不過,梁思齊和余茵娜照常生活,余茵娜日前繼續往常的婚禮司儀工作,之後更同梁思齊去旅行!

余茵娜在風波後,如常婚禮MC工作。(IG@mcyannayu)

余茵娜與梁思齊一向好姊妹,前排先一齊遊台灣,如今又再孖住去韓國玩,更襯好衫兩個一齊著藍色花裙。兩人除了行街外,亦去食傳統料理人參雞;行程第二日,她們不但再襯另一套白色裙,拎齊道具影靚相,又去動物Cafe同狐獴、浣熊、小袋鼠、北極狐、長鼻浣熊玩,看來心情完全冇受轉工受阻的傳聞影響。