新聞小花余茵娜戴眼鏡出鏡惹批評　IG解釋患眼疾逾月：睇嘢有重影

有線新聞主播余茵娜，憑住甜美笑容，吸引不少支持者，網上更有她的粉絲群組。有別於過往戴隱形眼鏡報新聞，近日她戴上眼鏡出鏡，未知是否因而有批評聲音，余茵娜帶點激動地說「批評容易欣賞難」，指有人「人格暗殺」，並詳細解釋不得不戴眼鏡出鏡的因由。



有線新聞高級主播余茵娜（Yanna）是不少網民心中的新聞女神，有粉絲更為她開設群組。近日她一改以往形象，以眼鏡造型出鏡報新聞。本來戴眼鏡完全沒有問題，但未知是否有人質疑其工作態度，她似乎感到委屈，在社交平台解釋戴眼鏡緣由，坦言這是自己無可奈何的決定。

以往余茵娜冇戴眼鏡。

Yanna笑容甜美。（IG@mcyannayu）

Yanna說近月視力變差，表示：「到呢兩個星期開始影響睇Cue機，字化晒加重影，有時會猶豫驚讀錯，但每日都提醒自己睇清楚啲，再睇清楚啲。但係都覺得好唔舒服，唯有一去故仔就合眼休息下。」她坦言自己都思考了一段時間應否戴眼鏡，並解釋：「始終面上多咗樣嘢累贅，對於女仔上鏡絕對係唔開心嘅事，而對於眼漸差更加沮喪兼不願接受，但若影響工作，我寧願戴。」

近日Yanna因視力變差而戴眼鏡出鏡，本來是很小的事，但就疑似招來批評聲音。（《有線新聞》截圖）

最後，Yanna字裡行間疑暗示自己因戴眼鏡而遭批評，她表示：「批評容易欣賞難，基於自身猜疑同自我發揮就指控別人嘅工作態度非常不公，亦是人格暗殺。」不過，網民就認為她的新形象一樣靚女，而且帶來另一種知性氣質感，更希望她的眼睛早日康復，好好保護雙眼，不要勉強戴隱形眼鏡。

Yanna解釋自己為何要戴眼鏡。（IG@mcyannayu）

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