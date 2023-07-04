全民造星5｜網民質疑十強抽籤造馬　導演否認內定：唔信就驗箱

《全民造星5》節目上周進行十強對決，二十強參加者以抽籤形式即時一對一Battle，獲勝一方即時晉級十強，前後共5組對決。不過，許多觀眾都質疑抽籤是否有造馬之嫌，昨晚（7月3日）導演曾偉樂在facebook群組大爆節目內幕時，有網民趁機洗版問造馬一事，更逼他發毒誓，但導演堅稱冇造馬，更謂：「我哋當日已經提出唔信就驗箱。」



《全民造星5》十強已經誕生，但有網民始終質疑抽籤有造馬成份。（資料圖片/梁碧玲攝）

上周的十強對決中，由主持強尼抽籤決定兩位對決的參加者，十組分別是希晉對Owen、阿生對王鋒、Ritchie對Taco、阿霆對Lyman、樂樂對亨仔、Tiger Foo對Snoopy、Adams對Tsoul、Kakit對Ash、Nathan對Kim、KC對Carson。

觀眾質疑抽籤有造假成份，懷疑箱內只有兩個號碼牌。（節目截圖）

網民認為這個賽制極有問題，二十強根本不是以計分制排行實力，指有些被指是契仔、力捧的參賽者，如王鋒、KC、Nathan等，就會對上較弱的對手，以確保他們順利晉級，其中以阿生對王鋒被網民鬧得最勁，因為阿生一向都是較不起眼、實力平平的選手，被指實力不值得入20強，直至主持強尼宣布他要對王鋒時，網民就指終於明白為何不淘汰阿生，原來是要鋪路讓王鋒入十強，甚至形容阿生是「祭品」。

觀眾一直覺得阿生實力不值得入20強，認為是刻意安排他與大熱王鋒對決，力保王鋒晉級。（ViuTV）

不過，當兩強對決時，觀眾一樣覺得有不公平之處，例如觀眾緣極佳的「做工佬」Ritchie，因對Rapper Taco而遭淘汰；Kakit對Ash時亦以同樣方式被「犧牲」等等，讓觀眾大為激動的，是樂樂、亨仔兩位唱將的對決，指他們都是十強人馬，但礙於賽制，兩個只能活一個。當時強尼抽中樂樂的號碼牌後，後台參賽者即大叫「亨仔、亨仔」，而最後又果然「開口中」，網民怒斥：「盲嘅都知係造馬！」質疑強尼抽名號碼牌的箱，根本只得兩個號碼，更嬲得叫節目改名為「全民造馬」。

Kakit和Ash兩位都值得入十強，觀眾甚至更喜愛Kakit的表演。（ViuTV）

Ritchie和Taco也是另一兩強對決，不少人為Ritchie被淘汰抱不平，希望他留港發展。（ViuTV）

樂樂抽中同亨仔對決，兩個只能活一個的賽制下，只有亨仔晉級。（電視截圖）

昨晚（7月3日）《造星5》導演曾偉樂在facebook群組爆「鋒澤事件」另一版本，留言區群情洶湧，網民關心造馬一事多於王鋒、阿澤的衝突，不少人要求導演解釋是否造馬，更有人叫他發誓，「曾先生，可以答覆我未？夠唔夠膽向天發誓：『20強抽籤係堅嘢，節目組完全冇人為干預。』如果咁都龜縮，你打咁長篇大論，根本就係廢話，垃圾！」導演親自回覆他：「係堅，我哋當日已經提出唔信就驗箱。」

網民質疑抽籤是黑箱作業，導演曾偉樂親自否認。（fb@Tsang Wai Lok）

不過很多人都留言表示不能相信，重提《全民造星4》的96強晉級60強對決中，已有許多「夾都冇咁蹺」的對決，如：16歲的燒賣對16歲的阿妹、靚女Ivy So對Candy、好姊妹Win Win對So Ching等；又說既然導師撳燈先後都可以睇VAR，為何驗箱就冇。有網民提議下屆用透明箱抽籤，減輕觀眾疑慮，而導演都大方回應：「知道。」