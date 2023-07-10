香港小姐名單2023｜17位佳麗背景資料　四位碩士最勁有軟件工程師

《香港小姐競選2023》中的18位佳麗今日首次正式會見傳媒，最終有17位佳麗成功晉級決賽，晉級佳麗分別是梁倩淇（Debbie）、姜依寧（Jenny）、陳曉彤（Cindy）、王怡然（Lynn）、王敏慈（Lovelle）、賀怡雯（Lea）、莊子璇（Hilary）、梁晶晶（Nicole）、黃泳嘉（Jessica）、鄧凱文（Eris）、潘明璇（Michelle）、郭珮文（Juliana）、胡睿涵（Hanna）、陳怡名（Zora）、周婷（Jennifer）、吳詠婷（Anna）、陳霈錤（Hera）和毛志琛（Victoria），眾佳麗將於本月13日出發前往越南拍攝外景，並於8月27日參加決賽。

以下立即話畀大家知佢哋背景資料！

1號 吳詠婷Anna（節目截圖）

1號 吳詠婷Anna 19歲 172.5cm 港大讀藥劑學

2號 黃泳嘉Jessica（節目截圖）

2號 黃泳嘉Jessica 22歲169cm 加拿大畢業

3號 鄧凱文 Eris（節目截圖）

3號 鄧凱文 Eris 23歲 166cm 英國諾定咸大學畢業 任職項目統籌主任

4號 王怡然Lynn（節目截圖）

4號 王怡然Lynn 21歲 164cm BU學生

5號 梁倩淇Debbie（節目截圖）

5號 梁倩淇Debbie 24歲 160cm 美國哥倫比亞大學畢業 修讀計算機科學及環境生物學 任職軟件工程師

6號 胡睿涵Hanna（節目截圖）

6號 胡睿涵Hanna 18歲 175.5cm 應屆中學畢業生

7號 毛志琛Victoria

7號 毛志琛Victoria 27歲 172.5cm 任職測量師

8號 姜依寧Jenny（節目截圖）

8號 姜依寧Jenny 23歲 175cm 碩士研究生 任職模特兒

9號 潘明璇Michelle（節目截圖）

9號 潘明璇Michelle 24歲 165cm 港大就讀金融碩士 任職金融分析師

10號 陳霈錤Hera（節目截圖）

10號 陳霈錤Hera 25歲 166cm 港大文科碩士畢業 任職小學教師

11號 周婷Jennifer（節目截圖）

11號 周婷Jennifer 24歲 169cm 南加州大學畢業 任職投資銀行

12號 梁晶晶Nicole（節目截圖）

12號 梁晶晶Nicole 25歲 162.5cm 奧克蘭大學畢業 任職室內設計

13號 Cindy（節目截圖）

13號 陳曉彤Cindy 26歲 166cm 溫哥華UBC音樂碩士畢業 現職鋼琴老師

14號 陳怡名Zora（節目截圖）

14號 陳怡名Zora 26歲 162.5cm 畢業於理大 任職公關專員

15號 莊子璇Hilary（節目截圖）

15號 莊子璇Hilary 21歲 168.5cm 港大營養學學生

16號郭佩文Juliana（節目截圖）

16號郭珮文Juliana 168cm 美國紐約大學學生 任職商網店主

17號 王敏慈（節目截圖）

17號 王敏慈Lovelle 21歲 169cm 中央戲劇學院學生