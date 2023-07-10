港姐2023｜大熱「翻版王祖賢」賀怡雯Lea宣布退選：性格不適合

昨晚（10/7）播出的《2023香港小姐競選 終極面試》公布18位晉級佳麗，她們將於本月13日出發前往越南拍攝外景。其中不少大熱佳麗都成功入圍，包括：賀怡雯（Lea）、王敏慈（Lovelle）、郭珮文（Julianna）、莊子璇（Hilary）及王怡然（Lynn）等，但原來在節目播出前，有「翻版王祖賢」之稱的Lea已先行在社交平台宣布退選。



《2023香港小姐競選 終極面試》上，都有公布Lea是18名晉級佳麗之一。

現年23歲的Lea身材高䠷，有176cm高，10歲起移居內地，有做模特兒工作，除了有「翻版王祖賢」美譽外，更獲網民大讚像安妮夏菲維（Anne Hathaway），所以本身已是賽前大熱人選。早在節目播出前，已有消息指Lea一早通過「終極面試」，直入決賽，可謂贏到開巷。

Lea本來是今屆其中一位大熱。（TVB）

而昨日她卻在社交平台宣布以個人原因退選，Lea表示：「我退賽啦！個人原因退出止步於此。人生總得嘗試一次才知道是否適合不是嗎？通過這段時間的嘗試發現自己的性格並沒有很適合，無法輕鬆面對媒體。TVB是很好的公司，工作人員也都很辛苦盡責，想說一聲謝謝你們辛苦了！參選結緣了好多很美好的女孩，希望大家可以走得更遠！！！」

而現時TVB的港姐「一見鍾意佳麗」投票網站上，已將她的名字和檔案移除，只得17位佳麗。

Lea在社交平台宣布退選。（小紅書截圖）