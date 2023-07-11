何超瓊偕俞琤現身張學友演唱會　結伴睇騷曾被拍到巴黎繑手行街

現年60歲的賭王何鴻燊二房長女何超瓊為家族打理生意，經營得有聲有色，近年更涉足政界，成為政商界大人物，相當犀利。何超瓊公餘時間也會與三房、四房聚會聯誼，早前三房激罕齊齊現身活動，粉碎家族不和傳聞，可見各房關係融洽。

何超瓊與三房細妹何超蓮關係好好。（小紅書）

何超瓊工作繁忙之餘也不忘放鬆身心，早前歌神張學友開騷，何超瓊便被發現現身演唱會睇騷。她坐在首排，身穿藍色上衣，雖然打扮低調，仍然難掩貴氣，一眼便被認出。張學友完成表演後在舞台上鞠躬，從片段可見，何超瓊拍手拍足10秒感謝表演者，不見有停下，得體有禮又捧場。

三房11人齊齊出席活動。（劉智源攝）

坐在何超瓊身旁的是現年69歲、有「香江才女」之稱的前商台高層俞琤。片中俞琤貼近何超瓊耳邊密密斟，何超瓊也靠近她身旁聆聽，可見二人關係緊密。何超瓊聽後扭頭望了望俞琤，沒有多作反應，兩人相處自然。

前商台高層俞琤有「香江才女」之稱。（IG/ @lam1hey）

何超瓊與俞琤是多年好友，常出雙入對，何超瓊形容對方是「難得的知己」，跟曾被媒體拍過在巴黎街頭繑手，可見兩人關係密切，一齊睇騷也理所當然。何超瓊年輕時曾與已故巨星陳百強傳出緋聞，陳百強逝世後何超瓊含淚為好友扶靈。何超瓊1991年與船王後代許晉亨結婚，2000年又與英皇集團主席楊受成博士兒子楊其龍傳出緋聞，她與許晉亨離婚後至今未有再婚。

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