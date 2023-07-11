64歲麥當娜康復出院被野生捕獲現身紐約　兩張相證身體狀況佳

身體健康比什麼都來得重要！先後傳出大病一場、都差點性命垂危的奧斯卡影帝占美霍士（Jamie Foxx）、流行樂女王麥當娜（Madonna），很幸運的都能痊癒，並且分別在芝加哥與紐約被民眾捕捉到最新的身影。開心搭上芝加哥遊船河的占美霍士，對著鏡頭揮手，看來興致相當好，而戴著墨鏡與帽子的麥當娜，看起來也已經行動自如，讓粉絲們都鬆了口氣。



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占美霍士快3個月前驚傳因不明的「併發症」送院，情況還一度到被發出病危通知的程度，讓網友大為震驚，之後他的女兒可琳也證實了這個消息，影迷為他擔憂不已，不過可琳稍後表示他的狀況已經好很多，更透露他已出院，只是他的病因還是個謎。看到占美霍士現在可以精神奕奕對著大家揮手致意，影迷也能夠放下心裡的大石。

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至於麥當娜則被傳由於對原定月中展開的巡演抱著過高的期望，一刻不鬆懈，逼自己每天排練12小時，就是不願在演出時被其他樂壇紅牌晚輩像Taylor Swift、Pink等比下去，以至於體力耗盡，染上重病，倒在家中沒有知覺、被送進加護病房，粉絲深怕她會像米高積遜（Michael Jackson）一樣離開人世，所幸她的生命力夠強大，這兩天已經在紐約上東城的街頭現身，樂迷都感到謝天謝地。

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