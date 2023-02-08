64歲Madonna格林美曬「新樣」嚇人 專家靠臉上3位置解構變臉玄機
撰文：聯合新聞網
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美是人的天性，但隨著時光消逝，如何才是美？每個人的看法就不一樣了，有人覺得接受白髮與皺紋，才是優雅地變老，卻也有人堅信整容手術能為自己留住青春亮麗。在「以貌取人」特別明顯的演藝圈，整容更是許多人定期要進行的活動，也有人愈整愈讓大家認不出來。
最新的例子就是樂壇資深女王Madonna（台譯：瑪丹娜），今年雖然已64歲卻還不斷的「改頭換面」，近日她出現在格林美頒獎典禮，流程進行到一半時，她上台向音樂人的叛逆、不流俗精神致敬，螢幕下的粉絲直呼：「這是Madonna？不可能是她吧，是她嗎？」因為和之前明顯變了模樣。
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英國傳媒引述醫美業者的分析，Madonna除了填充物過多、打了肉毒桿菌來拉提臉部之外，鼻子也整過了。她的歌迷要她「放過自己的臉」，有人在網上寫道：「我希望她永遠不要在臉上動手腳，根本沒有必要，她會很漂亮的老去，她一直以來都很漂亮。」比較毒舌的網友則這麼諷刺道：「Madonna看起來都不Madonna了，到底那是誰？超怪的。」
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