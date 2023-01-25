自傳電影《麥當娜》胎死腹中　為開世界巡迴演唱會放棄三年親生仔

麥當娜是美國流行音樂天后。（Getty Image）

美國流行音樂天后麥當娜（Madonna），早於2020年宣佈籌拍自己的自傳電影，電影由她親自執導，並挑選飾演自己的女演員。去年中旬，更傳出麥當娜試鏡挑選女主角的過程，有如地獄式訓練營，女演員不僅要進行舞蹈、歌唱及讀稿能力的測試，麥當娜更會親自落場監督面試，而角色亦有傳鎖定由《創造安娜》女主角Julia Garner飾演。

《創造安娜》女主角Julia Garner的確幾似年輕時的麥當娜。（IG圖片）

據外媒報道，《麥當娜》在環球影業（Universal Picture）的製作已經中止，消息在麥當娜宣布舉辦大型世界巡迴演唱會後傳出，亦有消息指電影在去年底已出現重大變數，早於決定舉辦巡迴演唱會前已經發生。對於電影煞停製作，環球影業並未作出官方回應。

麥當娜對上一次的世界巡迴演唱會，為疫情前的2019至2020年期間舉行。（Getty Images）

麥當娜自傳電影中，原定會回顧她在過去40年對美國以至世界流行的影響，麥當娜的影響力不限流行音樂，亦包括藝術、電影、時裝及慈善事業。她在八十年代初步入樂壇，成為「流行樂天后」（Queen of Pop），亦曾參演《驕陽歲月》（A League of Their Own）、客串007電影《新鐵金剛之不日殺機》（Die Another Day）等，亦曾執導電影《溫莎伉儷》（W.E.）及《Filth and Wisdom》兩部長片。

麥當娜曾經在電影《驕陽歲月》裡與湯漢斯（左）合演。（《驕陽歲月》電影劇照）