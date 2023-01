自傳電影《麥當娜》胎死腹中　為開世界巡迴演唱會放棄三年親生仔

麥當娜是美國流行音樂天后。(Getty Image)

美國流行音樂天后麥當娜(Madonna),早於2020年宣佈籌拍自己的自傳電影,電影由她親自執導,並挑選飾演自己的女演員。去年中旬,更傳出麥當娜試鏡挑選女主角的過程,有如地獄式訓練營,女演員不僅要進行舞蹈、歌唱及讀稿能力的測試,麥當娜更會親自落場監督面試,而角色亦有傳鎖定由《創造安娜》女主角Julia Garner飾演。

《創造安娜》女主角Julia Garner的確幾似年輕時的麥當娜。(IG圖片)

據外媒報道,《麥當娜》在環球影業(Universal Picture)的製作已經中止,消息在麥當娜宣布舉辦大型世界巡迴演唱會後傳出,亦有消息指電影在去年底已出現重大變數,早於決定舉辦巡迴演唱會前已經發生。對於電影煞停製作,環球影業並未作出官方回應。

麥當娜對上一次的世界巡迴演唱會,為疫情前的2019至2020年期間舉行。(Getty Images)

麥當娜自傳電影中,原定會回顧她在過去40年對美國以至世界流行的影響,麥當娜的影響力不限流行音樂,亦包括藝術、電影、時裝及慈善事業。她在八十年代初步入樂壇,成為「流行樂天后」(Queen of Pop),亦曾參演《驕陽歲月》(A League of Their Own)、客串007電影《新鐵金剛之不日殺機》(Die Another Day)等,亦曾執導電影《溫莎伉儷》(W.E.)及《Filth and Wisdom》兩部長片。

麥當娜曾經在電影《驕陽歲月》裡與湯漢斯(左)合演。(《驕陽歲月》電影劇照)