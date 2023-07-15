女友家屬被網媒指在靈堂上冷待Nathan 親友澄清：呢件事冇發生過

Nathan（魏念恩）女友Jessie今年五月高處墜下離世，雖然Nathan有在IG Stories發文，但對事件沒有詳細交代，而死者家人及朋友，因為Jessie離去及網上惡意中傷，令他們心情大受打擊，除了家屬外，Jessie朋友亦希望大家了解事件真相，因此接受了《香港01》的獨家訪問，她說：「我而家需要還返清白畀Jessie，網上出現咗好多謠言，唔真實報道，好多惡意批評，但Nathan由頭到尾都無解釋過呢件事⋯⋯」

Nathan

除了為Jessie解釋外，Jessie朋友亦知道Jessie媽媽想Nathan親口對她道歉，她說：「Jessie媽媽唔奢望Nathan公開道歉，佢由頭到尾都無諗過，但係佢好想Nathan同佢講一聲對唔住，因為我個女嗰一刻係同你一齊⋯⋯我個女係特登搵你。」

除了希望Nathan向Jessie媽媽說句對不起之外，還有一件事令Jessie親屬朋友不滿，是設靈當日有一網媒突然出現採訪，更刊登Jessie靈堂外照片，這舉動他們覺得極不尊重，Jessie朋友說：「如果喺冇家屬邀請及允許之下，即使只係影靈堂出面，都係對死者極不尊重及極不禮貌的行為，同埋係一個幾侮辱嘅行為」

《全民造星V》周日舉行決賽，Nathan為大熱門之一。

而且該報道的用詞家屬覺得絕對失實，她說：「記者篇報道寫『家屬覺得Nathan虛情假意，拍拖多年女友提出分手，喪禮當日與家屬零交流』我喺照返嗰篇報道讀出嚟，首先家屬由頭到尾一句說話都冇講過，Jessie媽咪一直冇憎恨過Nathan，同埋佢哋拍拖一年都未有，同埋睇返所有record係Nathan提出分手， 同埋分手呢件事係，5月6日即時話我聽佢被人踢出門口，我問佢做乜，佢話同Nathan鬧交⋯⋯之後同佢（Jessie）講，我地不如冷靜一下先，以我哋所知『冷靜一下』唔代表分手係咪？」

Nathan曾在IG貼文悼念女友Jessie

而最令Jessie家屬不滿是被指與Nathan零交流，Jessie朋友續說：「我哋有叫Nathan攞返Jessie嘅嘢俾我哋，電腦、遊戲機嗰啲，佢有拎過嚟，仲攞住紫色嘅花，佢自己一直抱住膝頭哥喺度喊⋯⋯我係踎低問Nathan『你係咪想俾紮花Jessie』，佢只係喊住咁岌頭，冇望過我嘅，我就出於好意問佢『不如我幫你獻花好嗎？我幫你俾Jessie睇睇然後擺上靈堂前面』佢繼續岌頭⋯⋯之後我見到Jessie嘅姨姨，親自帶Nathan去瞻仰遺容，因為姨姨覺得Jessie好想見佢，Jessie知佢嚟一定好開心，因為Jessie世上唯一嘅遺念都只係Nathan，咁我就想問報道『喪禮當天與家屬零交流』呢一句說話係邊個同記者講？同埋記者當日點會知喪禮入面發生咩事呢⋯⋯點解記者講到件事好真實，講到Jessie家人好憎Nathan但呢件事係冇發生過嘅。」

Nathan原來參加比賽時，財政上相當大壓力，更不時向女友借錢。

除了媒體失實報道，Jessie朋友亦不解，為何Nathan要女友「隱形」，營造單身效果，男方更指是公司壓力，她說：「Nathan一直同Jessie講，唔可以公開自己有女朋友，但呢個一直係我疑問，點解咁多屆《全民造星》所有有伴侶嘅人，都好坦誠自己有男女朋友嘅時候，點解唯獨你自己一個唔可以公開你有女朋友？究竟呢個係ViuTV唔俾你做？定係你一直都唔想畀人知你有女朋友？」