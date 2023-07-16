Nathan全民造星5｜被爆分手向女友借錢 賽前半小時宣布退出
撰文：程嵐風
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ViuTV選秀真人騷《全民造星5》總決賽今晚（16日）舉行，十強大熱的Nathan（魏念恩）被本報獨家踢爆對女友Jessie忘恩負義，分手後仍向女友借錢，再要求刪除IG所有拍拖證據；而Jessie今年5月於葵涌石籬邨墮樓身亡。
比賽前約半小時，Nathan突然在IG Story宣布退賽：「我決定退出今晚嘅總決賽，為各單位帶來不便好對唔住，我會盡快交代事情。」
ViuTV隨後在社交平台表示尊重其決定，「《全民造星V》2號參賽者魏念恩（NATHAN）因私人理由退賽，大會尊重其決定。」
全民造星5總決賽得獎名單
ViuTV真人選秀節目《全民造星5》16日在九展舉行總決賽，香港01為你提供完整得獎名單。而大熱Lyman Heung在表演最後，更有手語的出現，原來Lyman有...詳情請看。
Nathan被爆出黑歷史
早前Nathan已故女友家屬接受《香港01》獨家訪問時，透露Nathan在拍拖期間已多次向Jessie借錢，分手後仍向女友借錢再要求刪除IG所有拍拖證據，詳情請看借錢對話紀錄及錄音。比賽前約半小時，Nathan突然在IG Story宣布退賽，詳情請看。