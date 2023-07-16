Nathan全民造星5｜被爆分手向女友借錢　賽前半小時宣布退出

ViuTV選秀真人騷《全民造星5》總決賽今晚（16日）舉行，十強大熱的Nathan（魏念恩）被本報獨家踢爆對女友Jessie忘恩負義，分手後仍向女友借錢，再要求刪除IG所有拍拖證據；而Jessie今年5月於葵涌石籬邨墮樓身亡。

比賽前約半小時，Nathan突然在IG Story宣布退賽：「我決定退出今晚嘅總決賽，為各單位帶來不便好對唔住，我會盡快交代事情。」

Nathan在賽前半小時宣布退賽，並向各單位帶來不便講對唔住。（IG@nathanael_ngai）

ViuTV隨後在社交平台表示尊重其決定，「《全民造星V》2號參賽者魏念恩（NATHAN）因私人理由退賽，大會尊重其決定。」

ViuTV表示尊重其決定。（IG@viutv）