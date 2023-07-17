全民造星5｜Lyman攞冠軍有咩獎品？ 花姐笑指是$40萬髮型屋禮券

花姐一向是《全民造星》系列靈魂人物，但她今季退任監製，只出任決賽評判。節目開播以來鬧出不少是非，有觀眾歸咎於剪接問題，被問起剪接是否不夠好，花姐說：「嗱，唔夠我好我認嘅，因為我真係一個好出色嘅監製，魯生（魯庭暉）一定要加我人工！」



早前《造星5》總導演曾偉樂撰長文爆節目內幕，花姐承認幕後人員確實不應這樣做，理應保持客觀，所以自己得知後都即時致電寶姐，但她也理解導演不止當這是打份工，而是與相處半年的參賽者有感情，有私人情緒，自己過往做監製都會有偏幫某些參賽者，何況曾偉樂經驗還比她淺。「可能嗰時有參賽者佢遲到、態度唔好，我會避咗冇剪，唔想破壞佢哋形象，咁呢啲叫唔叫偏幫？都算啦，我都X街啦應該。當然我有反省，第二年我有小心咗。」

花姐都同意曾偉樂導演出爆料Post是不夠客觀，但理解他與參賽者朝夕相對，會過分著緊而有私人情緒。（梁碧玲攝）

至於白水稱自己遭導演爆粗欺凌時，花姐起初不太清楚，以為他是被導演用粗口鬧，花姐即時爆粗：「X！我唔係特登講呢句粗口，但係咪個導演都係好似我呢啲人咁樣，粗口當平時啲口頭禪。（佢改白水個名做粗口。）係咪講笑咋？（白水有表示唔舒服。）白水唔好嬲，媽媽錫返，我好鍾意白水㗎！」她讚白水雖遲鈍，但從眼神中感覺到他很喜歡表演，而且為人真誠。

講起白水被導演爆粗欺凌，花姐也忍不住說了句：「X！」（梁碧玲攝）

被問會否簽白水，花姐笑說：「唔到我話事，我錫好多人，我夠好鍾意許光漢，許光漢都唔俾我簽啦。」（Instagram：whitewater.lwc）

被問起今季得獎者到底會有什麼獎品，花姐笑指如節目宣布是$40萬髮型屋禮券，講到參賽者會否組團或單飛，花姐表示：「我都好關心呢件事，因為我驚MIRROR受到壓力，所以都會追問，但係呢個係商業秘密，咁就唔話畀我聽。」她透露自己支持亨仔（陳鎮亨）和王鋒，自己都有同王鋒講加油，「有時可能係剪接問題，大家未必睇得晒成個Story，誤解咗呢個人，令到佢俾人鬧，其實好慘。佢都係啱啱入呢行，可以留條路俾佢行吓。」