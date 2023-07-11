全民造星5｜決賽評判陣容曝光　終於等到花姐同呢位觀眾最愛！

《全民造星5》決賽將於周日（7月16日）舉行，昨晚ViuTV就公布了當晚的5位評判陣容，終於都有觀眾最期待的前監製花姐（黃慧君）！



《全民造星5》決賽舉行在即，昨日ViuTV電視預告中，就公布了今屆決賽陣容，包括：謝安琪、鄭保瑞導演、伍詠薇、音樂監製Edward Chan，以及《造星》前監製花姐兼MIRROR經理人花姐（黃慧君）！比起前幾輪的評判團，這個陣容網民似乎頗滿意和收貨，尤其是見到「花姐」的名字。

《全民造星5》決賽評判陣容。（電視截圖）

今輯花姐退任監製，只擔任總顧問，並曾在節目首集講過：「呢個節目已經對我無意義 ，《造星》對我人生好大轉變，因為嗰個係第一個監製節目，所以好投入，我覺得個節目好好睇，創造咗MIRROR同ERROR。去到《造星II》開始，因為我身份轉變咗，可能嗰刻我為咗做個所目，都係為緊MIRROR。去到《造星III》，做咩呢？係為咗咩嘢？《造星IV》係為咗COLLAR，其實我又真係唔係好投入到⋯⋯」雖然節目99強選60強時，都仍然見到花姐點評參賽者，但其後集數她已從節目消失。

花姐與首集講過節目對她來說已經冇意義。（電視截圖）

其餘4位評判：

節目播映以來，網民一直「召喚」花姐，表示冇得睇佢鬧人好悶、節目冇火花等等，又說今輯節目剪接冇之前好睇，覺得只有花姐最知觀眾口味。在決賽終於等到花姐出山，網民大表期待，希望聽到她講一針見血的評語！有人留言：「花姐你出現得太遲喇😭😭😭」、「終於有花姐，好希望佢每個都會比評語😂」、「有花姐👍 可以睇返」

昨晚ViuTV公布新一輯十強造型照。（ViuTV）

另外，還有另一位網民最愛Edward Chan，他由99強做評判時已經給予很多有建設性而中肯的評語，每集袋錢落參賽者袋；到20強進10強時，一樣有他擔任評判，決賽當日可以說是由他為十位囝囝驗收幾個月以來的成果和進步。而跟Edward一樣擔任初賽評判伍詠薇，網民亦一樣覺得她不錯，意見專業有用，然而美中不足的，就是獨欠另一位99強評判，救了不少參賽者入復活區的「一燈大師」陳詠燊。不過，由另一位導演鄭保瑞擔任評判，網民都覺得有驚喜。