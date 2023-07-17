全民造星5︱Lyman將與老婆留港KC冇失望　亨仔稱自己失誤不值三甲

《全民造星5》冠軍香胤宅（Lyman）、亞軍黃家灝（KC）、季軍陳鎮亨（亨仔）於賽後接受傳媒訪問，講起獲獎心情，Lyman表示好驚喜，亦很開心同兄弟一齊分享這個舞台。被問是否會留在香港，他承認已跟太太商量，對方會陪自己留低，睇睇有什麼發展機會。當講到他要再練廣東話，Lyman直認：「一定要，叫我太太介紹我睇多啲港產片。」KC即爆料說：「你老婆講中文好好多，我頭先同佢講thank you，佢話『其實我識講中文』。」

Lyman以大熱姿態贏得《全民造星V》冠軍，他將會留港發展！（梁碧玲攝）

記者叫Lyman和太太咀嘴，兩人雖害羞，但還是錫了一下。（梁碧玲攝）

KC評判分其實第一，但因觀眾投票稍輸，最終屈居亞軍，問到可覺得失望，他認為名次不重要，「唔會失望，對我嚟講支持率非常之高，同埋個比賽都係執著於我係咪做緊我鍾意做，同埋想表達嘅嘢。」他能與自己的舞團在決賽做純跳舞表演去表達自己，已經好開心，所以才當場眼濕濕。評判之一的鄭保瑞點名讚KC，他深感榮幸，自己亦有興趣拍懸疑片，做精神病角色。

女友WinWin說要獎勵KC食最貴燒肉，他笑問：「最貴嘅定義係咩先？咁要去返轉日本食！」（梁碧玲攝）

KC展示手上的「貓紙」，笑言一路跳舞一路驚化晒。（梁碧玲攝）

而亨仔因觀眾投票率高險勝同分的Tsoul、希晉，他坦言覺得另外兩位和Ash（盧信宥）更值得攞獎，因自己有失誤，講到有很多Fans時，他說：「有時喺廠拍完嘢，我都係直接行出嚟，冇乜人跟住我，冇諗過咁多fans。」至於賽後他出了個限時動態說「唔係講緊兄弟」，被問當中意思，他則指需要先沉澱下再作回應，亦承認出這個限動有點衝動和年少輕狂。

亨仔被評判Edward Chan點名想合作，他感謝對方提攜，自己稍後將會兼顧學業和工作。（梁碧玲攝）

對於Nathan臨時因私人理由退賽，三人指自己都是賽前不久才得知消息，問到會否感到可惜，三人靜了半响說：「我哋都淨係專心諗緊比賽。」亨仔說暫時未聯絡對方，想給他一點時間，但一定會慰問Nathan，因為99位都是兄弟。