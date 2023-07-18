台灣女星熊熊宣佈與舊愛結婚　 Mars擁明星臉撞樣周柏豪

台灣女星熊熊（卓毓彤）外型出眾，擁有傲人好身材，是不少男生心目中的女神代表之一。然而這位女神就在今（18日）無預警突然婚訊，在instagram上貼多張唯美婚紗照，相當漂亮。而她的另一伴外型亦相當帥氣，擁有明星臉與男星周柏豪相似，美女配俊男相當配襯，獲得不少圈中好友及粉絲紛紛送上祝福。

熊熊宣佈結婚。（beargenie@IG）

眼見熊熊上貼的婚紗照可見，身穿薄紗低胸裙頭上戴上花圈的她，整個人顯得優雅，而其老公 Mars則身穿深色西裝上陣，官仔骨骨相當帥氣。從側面看她老公五官立體，眼睛大且鼻子特別高，還梳着All Back髮型展現硬朗感，乍看之下與周柏豪相似，相當有星味。而二人互相對望甜笑，抱抱暖入懷的Pose，盡現甜蜜感，畫面相當幸福，她留言表示：「老公，生日快樂。」還標籤着「我們結婚了。」頓時吸引不少圈中好友送上祝福，而廣大網友亦恭喜熊熊終於找到真命天子。

熊熊老公外貌神似男星周柏豪。（beargenie@IG﹑周柏豪微博圖片）

事實上，Mars是熊熊的舊愛，二人曾經相戀3年，分手7年，因為一次男方的工作關係與熊熊有關，所以二人才重拾舊好，再續前緣。在今年的2月 14日他們就決定登記結婚 ，現在已是結婚近半年左右的新婚夫妻。

二人曾相戀三年。（影片截圖）