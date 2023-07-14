吳謹言兩年冇戲拍輸給師妹　于正揭白鹿手上有逾40部劇挑選

4年前憑清裝劇《延禧攻略》紅遍兩岸三地的內地女星吳謹言，其後陸續推出的劇集收視口碑都大不如前，甚至被網友稱為「收視毒藥」女星。而這兩年多以來她被發現沒有進入新劇組拍攝，外傳不獲公司力捧被閒置等，引來諸多猜測。不過近日其老闆于正開直播時，就對外一一說明，力證自己沒有偏心同是受捧的旗下藝人白鹿，還揚言吳謹言仍然有市場，有多部劇集等她挑選，絕不存在所謂的偏心行為。

吳謹言因為《延禧攻略》紅遍兩岸三地 。（《延禧攻略》微博圖片）

自《延禧攻略》後吳謹言成功入屋，但之後推出的劇集都大不如前，人氣開始下滑，在2020年後便沒有接拍新戲，只偶遇出席一些公開活動而已，所以引起不少網友猜測她是否被公司閒置，質疑老闆于正轉捧女星白鹿。不過，幸好在去年吳謹言參加綜藝節目《乘風破浪3》有優異表現，提升她的話題度，雖然未能組團成功，但挽回不少人氣。

吳謹言同白鹿都于正旗下受捧藝人。（吳謹言微博圖片﹑白鹿微博圖片）

對於外界質疑閒置吳謹言，近日老闆于正在開直播時就正面回應網友問題，他言語間透露自己絕不偏心，揚言亦有為吳謹言的演藝工作作出鋪路：「其實謹言的市場很好，就是在她兩年沒拍戲的情況下，依然有11個戲等着她選，當然不像白鹿有四五十個戲了。我呢對藝人很寵愛的，當一個演員紅了以後，我就把目光放到新人身上了，那個時候我就所有力量都在白鹿身上，我就沒有非常多的在謹言身上。然後她又是一個，非常有主見的獅子座，田沁鑫導演特別喜歡她，她就開始演話劇，接着就進浪姐，再接着就是綜藝，開始學表演練台詞，她先是跟中戲的楊旭老師練台詞，後來就在我的撮合下跟郝蕾學表演嘛。」

于正指吳謹言仍然有市場的。（影片截圖）

原來在沒有戲拍攝的時候，吳謹言亦忙碌非常，進修演技。最近她就被發現進入新劇組《嫡嫁千金》，網上亦曝光了不少路透照，身穿古裝的她溫婉淡雅，聰明十足，據指劇集講述薛家千金芳菲被公主與狀元夫君害死後，重生成為姜家二小姐姜梨，為親人復仇的故事，乍看之下與《延禧攻略》非常相似，吳謹言又出演「狠」角色，相信一定好看。

新劇《嫡嫁千金》路透照。（微博圖片）