吳鎮宇老婆罕以古裝扮相示人　唔輸女明星獲網友激讚︰好美

不經不覺吳鎮宇的兒子吳費曼（Feynman)已經14歲了，個性幽默的他活躍玩社交網站，近日他就與媽媽王麗萍在故宮拍攝了一輯古裝寫真照，母子二人古裝扮相相當好看，但沒想到遭到爸爸吳鎮宇的吐槽，父子二人隔空挖苦，相當好笑。

當年的Feynman好可愛。（網上圖片）

近日Feynman與媽媽王麗萍去了故宮拍攝一組古裝寫真照，身高181cm且體格壯碩的他，身穿古裝模樣顯得挺拔且帥氣十足，在故宮遊走的他時而擺出低頭沉思，時而仰望天空等的pose，整個人散發出文質彬彬的書生氣質。而媽媽一身華麗裝扮高貴大方，五官精緻，手拿着圓扇側望又微微一笑，整個人氣質滿滿，完全不輸女明星，獲得不少網友激讚好漂亮。

古裝扮相帥氣十足。（網上圖片）

吳鎮宇太太王麗萍氣質出眾。（網上圖片）

而吳鎮宇眼見兒子的古裝照後，立即在微博吐槽對方，留言指Feynman好像是：「故宮的公公」，隨後遭到他本人反擊，在微博上貼一張吳鎮宇扮女人的古裝照，並表示：「關於我的家庭有點奇怪因為我有兩個媽媽的這一件事」，父子二人隔空互相挖苦相當好笑，成為微博熱搜。

吳鎮宇吐槽兒子像公公。（網上圖片﹑吳鎮宇微博圖片）

Feynman貼相反擊。（Feynman微博圖片）

Feynman古裝扮相帥氣，個性又幽默，深得內地網友的喜愛。大家更紛紛揚言推舉指他才是香港的頂流，在微博獲得逾1億的閱讀量，相當厲害。甚至將他與現時被喻為香港頂流的男星姜濤作比較，為他們辦一個「你們覺得誰才是香港頂流？」投票活動，截止目前為止分Feynman的得票率比較高，可見他在內地是多麼受歡迎，未來如果加入娛樂圈勢必成為炙手可熱的男明星。

不少內網友認為Feynman才是香港頂流。（微博圖片）